Muy bien por la iluminación parcial de la Transversal 12, del puente sobre el río Morales hasta la terminal. ¡Bravooo! Ahora falta la otra mitad… ¿o será que ahí se quedaron sin bombillos? De noche ese pedazo parece escenario de película de miedo.

En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley para que los estudiantes de los colegios entren más tarde a clases y, así evitarle a los muchachos tremendas madrugadas. Ojalá no se les ocurra proponer que salgan también más temprano, porque ahí sí los «profes» se quedan viendo un chispero.

Los cables sueltos en Tuluá ya parecen lianas de Tarzán. Algunos cuelgan de los árboles, otros se enredan en los andenes y hasta hay uno en la calle 25 frente a la Alcaldía que ha hecho caer a más de uno. ¡Deberían ponerle placa: “Aquí cayó fulano en 2024”! Añañañiiii

Los comerciantes estan más apachurraos, ni una telaraña dejan ver por halloween

Ya suenan los merengues navideños en la radio y los adornos brillan en las tiendas. La gente decora desde octubre, más que todo para justificar tanto trasteo de cajas. Eso sí, la Navidad cada año llega más temprano que los recibos de la luz, y tanta gente sin platica en los bolsillos. ¡Snif!

Un caballo carretillero, flaco y exhausto, murió en plena calle jalando una carreta de cogollo de caña cerca de la urbanización La Paz, en Tuluá. Escena dolorosa… y la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo las autoridades van a mirar para otro lado?

Muy buena la noche de Bolero y Vino, el pasado sábado, en el centro comercial Tuluá. Cantantes de lujo, entre ellos César Fernando Díaz con una voz que muchos envidiarían. El vino y la tabla de quesos estuvieron de rechupete. Gracias, Adriana Pimentel, por esa invitación que nos hizo sentir europeos por una noche.

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

La droguería Disfarma, encargada de entregar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS y otras entidades, se volvió la nueva atracción turística de Tuluá: largas filas al sol, gente de pie, sin techo, sin sillas y con la paciencia a prueba. ¡Eso sí, la vitamina D del sol es gratis! Como dijo un usuario: “uno viene por necesidad, no por gusto”. Y la pregunta del millón: ¿y quién podrá ayudarlos? ¿El Chapulín Colorado?



Lo mínimo sería un lugar digno para la espera, pero parece que la dignidad no entra en la fórmula médica. Mientras tanto, los usuarios aguantan lluvia, calor y cansancio… ¡y hasta se les quitan las ganas de en fermarse! ¡Qué tristeza, carajo!