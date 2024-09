¿Quién le recogerá la basura a los habitantes del corregimiento de San Rafael, ahora que el carro “que les hacía el favor” ya no volverá a hacerlo?

El narrador deportivo , Jorge Eliécer Campuzano, estará este sábado celebrando sus 60 de vida profesional, en ceremonia que se celebrará a las 11 a.m, en la Basílica del Señor de los Milagros. Terminada la misa se le entregarán varios reconocimientos por su trabajo en la radio…¡Felicitaciones al locutor deportivo y mejor persona!

Corren rumores por Guadalajara de Buga, que la tradicional emisora Voces de Occidente 860AM está a la venta, si no encuentra comprador, su frecuencia será devuelta al Ministerio de Comunica-ciones…¡Sería una verdadera lástima, los bugueños no saben lo que podrían perder!

El Grupo Prisa de España, propietario de Caracol Radio, adquirió la licencia del Canal 1 a partir del 15 de noviembre…¡Todavía no se conoce si los empleados actuales seguirán o los liquidaran!

Los del IDEAM están más perdidos que el hijo de Lindbergh. Hace pocos días anunciaron que llegaba el Fenómeno de la Niña, con lluvias y tormentas, pero estamos soportando unos calores impresionantes…¡Ya no les cree nadie!

¿Será que la Sociedad de Activos Especiales, SAEC, le hace el seguimiento a los bienes que entrega a entidades, organizaciones sociales, comunitarias e incluso gubernamentales?… ¡Este año ha entregado predios en los municipios de Zarzal, Candelaria, Ginebra, La Unión y Tuluá!

¿Ahora que llegó de nuevo a la Alcaldía de Tuluá el creador del Mercaplaza, que quiso ubicar allí a los vendedores de verduras de la plazuela, será que la pone a funcionar como se debe?

¿Será verdad, mentira o chisme que la aplicación Temu, donde se compra por internet todo tipo de mercancía china a precios muy económicos, tiene asustados a los comerciantes de todo el mundo?

Los bugueños nos salieron adelante. Hoy sábado, a las 3 de la tarde, tendrán la oportunidad de disfrutar del clásico vallecaucano del Torneo BetPlay cuando se enfrenten Orsomarso y Atlético en el estadio Hernando Azcárate Martínez…¿Y del estadio Doce de Octubre de Tuluá, qué?

Los aficionados al fútbol de Buga se mostraron complacidos por la gestión que realizó con éxito la alcaldesa Karol Martínez Silva para que hoy tengan un espacio de diversión en su estadio…¡Que no sea el único!

El próximo 17 de noviembre se realizará la Media Maratón Tuluá en las distancias 5k, 10k y 21k por las principales calles de la Villa de Céspedes.

Los vecinos a las zonas verdes que existen en Tuluá, están molestos con los propietarios de mascotas que todas las mañana sacan a pasear a sus perros y dejan sus heces en el lugar y al medio día, cuando calienta el sol, el olor es espantoso, tanto, que no los deja almorzar con tranquilidad…¿Por qué no compran la palita y las bolsitas plásticas para no incomodar?

¿Ya se inscribió para participar en la Media Maratón Tuluá, que se correrá en tres distancias 5k 10k y 21k el próximo 17 de noviembre? Inscríbete en www.mediamaratontulua.com. Mayores informes en el teléfono 322 8599329?…¡Será la mejor del año!

Parece mentira que después de la millonaria inversión que realizó el municipio de Tuluá en la remodelación del parque infantil Julia Escarpeta, ahora su estado sea deplorable, lleno de basura, desperdicios y su jardín convertido en maleza…¡Qué tristeza, por Dios!

Parece que la Junta de Acción Comunal del barrio Salesiano se disolvió porque no se volvió a saber de ella, luego que presionaron el anterior alcalde para que les renovara este sitio recreacional. ¿Se les acabó la gasolina o qué?…¡Qué tristeza!

A propósito. ¿Qué ha pasado con el Parque Recreacional Carlos Sarmiento Lora, que viene funcionando a “media máquina”, debido a los arreglos a que está sometida el área de las piscinas? ¿Cuándo estará nuevamente al 100 por ciento?…¡Nos está haciendo mucha falta ese pulmón tulueño, digno de mostrar a los visitantes!

Para sus quejas, informaciones, inquietudes y demás, hemos puesto a su disposición este WhatsApp 316 6218170. ¡Quedamos atentos!

Ahora que Felipe José Tinoco, gerente del Hospital Tomás Uribe tiene que abandonar su puesto en este centro hospitalario, tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación, han resultado toda clase de nombres de personas que podrían llegar a ese puesto…¡Si se descuida, usted también podría estar en esa lista….¡Añañañaiii!