Ahora que iniciaron la Eurocopa y la Copa América los consultorios médicos de las EPS se encuentran llenos de aficionados al fútbol que solicitan incapacidades para no perderse un partido.

Lo que se ve en la política colombiana. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, en días pasados se jaló un discurso veintejuliero donde pedía a gritos que no se le hiciera debate al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando le salió una colega con un documento firmado por el propio Ocampo donde solicitaba lo contrario…¡Quedó como una chancleta!

En varias calles y carreras se empiezan a ver los pendones con la leyenda “Tuluá, Tierra con Sentido” y el nombre de la empresa que se ha unido a esta campaña de amor por la Villa de Céspedes…Esperamos que otras empresas se unan a esta iniciativa de amor por la ciudad…¡Esta campaña no es política ni tiene dueño!

Los regalos para el Día del Padre mejoraron en calidad y cantidad. Los jefes del hogar se sorprendieron en esta ocasión al recibir su regalo que no fue la tradicional corbata, par de medias, los calzoncillos y el almuercito en casa pepdido a domicilio. El domingo fue otra cosa, por fin.

Todo parece indicar que la no celebración de la Feria de Tuluá en este mes ayudó a que la economía no se resintiera y el presupuesto familiar quedó intacto. Porque en años pasado el regalo se limitaba a una invitación al coliseo de ferias, un almuercito de tres pesos y otra vez para la casa…¡Muchas caras alegres vimos el pasado domingo!

¿Será que con la Copa América que se inició el jueves las incapacidades aumentarán al máximo?

¿Usted está de acuerdo o no que el Ministerio de Cultura haya nombrado como patrimonio cultural de la nación el sombrero del excomandante del M19 Carlos Pizarro, el cuál permanecerá en una urna en la Casa de Nariño?

¿Cuándo arreglarán los semáforos de la carrera 33 con calle 28 del barrio Victoria que ya llevan varios meses sin servicio?

¿Qué haría usted si se encuentra en un motel y llegan los atracadores y se le llevan la ropa, a quién llamaría, a su mamá, a su mejor amig@, a su hij@, a su vecin@, a su herman@, o al alcahueta?

¿Quién controla a las empresas que le llenan de mensajes el teléfono cuando uno no es cliente de ellos?

Sabía usted qué el comandante del M19 Carlos Pizarro Leongómez era llamado por sus fans como el Comandante Papito…¡Añañaiii!

Llamó poderosamente la atención que el pasado sábado 15 de junio, día lluvioso, no hubo ninguna representación de la Alcaldía Municipal de Tuluá en el corregimiento de La Moralia durante la entrega a más de 5.645 personas que se beneficiarán con la Zona de Reserva Campesina en 11 corregimientos de la zona montañosa, que contó con la presencia de Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de tierras…¡Ni pa´allá voy a mirar!

Una de las labores que a menudo pasan desapercibidas por la mayoría de los ciudadanos, es el trabajo que adelantan las personas que recogen la basura en los barrios. Si usted les pone la atención necesaria los verá siempre al trote recogiendo las bolsas plásticas que contienen la basura domiciliaria, no importa si está lloviendo, está haciendo un sol calcinante, esquivando a los motociclistas, peatones y todo el mundo que se les atraviese en su camino. Es un trabajo muy duro y ojalá Veolia les pague bien, se lo merecen y son mis héroes…¡Cuando los vuelvan a ver denles un aplauso!

Increíble que ningún funcionario de la Alcaldía de Tuluá asistiera a la entrega de la Zona de Reserva Campesina.

Los que hablan de la inseguridad que se vive en Tuluá no han pasado los fines de semana por la carrera 40 desde Home Center hasta el cementerio Los Olivos, donde a sus alrededores no les cabe una moto o un carro, mientras sus propietarios se divierten de lo linto en los bares y discotecas haciendo caso omiso a los comentarios callejeros que se esparcen voz a voz…¡Ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre!

EL TABLOIDE, está a puertas de estar celebrando sus primeros 50 años de servicio a la comunidad en los 22 municipios del centro y norte del Valle del Cauca donde circula cada 8 días, honrando su lema de “temprano temprano el EL TABLOIDE, en su mano”. Y no ha sido fácil el tránsito periodístico en una región como la nuestra llena de vaivenes tanto en materia empresarial, política como de seguridad, pero con el gran apoyo de todos ustedes estaremos de fiesta en el 2025…¡Todo un suceso!