Los tulueños cuando escuchan el nombre de Libardo Valencia no identifican de quién se trata, pero si le dicen Bardo, inmediatamente saben que se trata de un cantante de la tierra que lleva más de 50 años dando serenatas y animando fiestas y conciertos municipalistas…¡Les tengo una noticia!

Otro de los momentos cumbres de la audiencia en la Univalle se vivió cuando la delegada del Ministerio de Educación, Nacional manifesto “el gobierno de Petro tiene cifras históricas en materia de educación, pasando de $40 mil a $70 mil millones”, a lo que un estudiante replicó “y para qué tanta plata, si no la invierten”. Todos quedaron….¡Plop!

Pero la novela no para ahí… pues ante la ausencia del mandatario y su funcionario de educación, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, les preguntó a los jóvenes estudiantes:¿En Tuluá hay gobierno?… Y la respuesta fue un sonoro y contundente nooooooooooo….¡Sin comentarios!

Esto no nos lo contaron , sino que lo vimos y lo escuchamos. El pasado lunes, tal como se había anunciado con antelación, se llevó a cabo la Audiencia Pública citada por los estudiantes de la Univalle donde el tema central sería escuchar y conocer los avances de la ampliación de la sede de ese centro de estudios superiores…¡Y miren lo que pasó!

Pero si por aquí llueve, por Trujillo no escampa. En el Jardín del Valle, los jovencitos se han tomado las vías para hacer cross en motocicleta sin que autoridad alguna tome las medidas del caso, y eso que ya dos personas, ellas mujeres, han muerto por la imprudencia de estos conductores irresponsables…¡Y este mal se repite en la mayoría de los municipios vecinos!

Los habitantes de los barrios La Graciela y Maracaibo y una parte del Jardín se encuentran preocupados porque regresaron los piques ilegales de los motociclistas, los jueves en la noche. Lamentablemente se concentran en estos sectores dejándolos sin la forma de ingresar o salir de sus viviendas después de las 9 de la noche…¡Y al Super Secretario de Gobierno parece que no le han llegado las múltiples quejas!

Mañana domingo, a partir de las 2:00 p.m., en el parque infantil Julia Escarpeta se realizará la celebración de los 55 años de vida artística de Bardo con un desfile artistico, en el que cantarán Oswaldo Franco, Bernardo Piñeres, Carlos Julio Gallego, Martín Emilio Guerrero y Yonierth y su grupo….Lo mejor, la entrada será gratuita ¡allá nos vemos con toda la familia!

Los ciudadanos que han renovado su cédula o la han sacado por primera vez y no la han reclamado, tienen ahora la oportunidad los sábados de hacerlo porque la Registraduría Nacional del Estado Civil de Tuluá, ha abierto un horario de 8 a.m. a 4:00 p.m. para que usted haga la gestión y no deje el documento en esa oficina. Sino lo hace, tendrá que realizar de nuevo el procedimiento y pagar un valor adicional…¡Hágalo ya, solo será por este mes de octubre!

Preguntas pendejas. ¿La Reforma Laboral que se estudia actualmente en el Congreso aumentará la automatización en los puestos de trabajo en varias empresas?

¿Cuál es su sensación sobre el aumento del salario mínimo el próximo año, será de un dígito o dos?

Los conductores que transitan en la noche por la vía Tuluá-Riofrío están solicitando la demarcación de la carretera porque en las noches no se ve nada

¿Qué pasa con el parque infantil Julia Escarpeta, será que no tiene quién lo administre, porque continúa sucio, enmalezado, descuidado y falto de amor?

¿Cómo irá la investigación del atentado que sufrió en días pasados el concejal de Riofrío, Arbey Rodríguez, que nadie ha vuelto a decir ni mu?

¿Le descontarán el día, que no es barato, a los Representantes a la Cámara que no sesionaron el pasado martes porque jugaba la Selección Colombia en Barranquilla?

¿Qué opinará el bugueño, Víctor Manuel Salcedo, sobre esta decisión de sus compañeros de Cámara?

Los conductores que se movilizan por la vía Tuluá-Riofrío, en horas de la noche, vienen solicitando desde hace varios meses que este carreteable sea demarcado a la mayor brevedad para evitar accidentes, debido a la oscuridad que hace que en varias ocasiones los vehículos terminen en la cuneta…¿Será mucho pedir?

Cuando usted pague el peaje con un billete de 100.000 pesos en la caseta de Betania, cuente bien la devuelta porque el pasado martes, a las 8:30 a.m. para ser precisos, una amiga que conducía en la doble calzada, sentido norte-sur, se dio cuenta que le faltaban $50.000 cuando fue a pagar en el siguiente peaje a Cali…¡Y a reclamarle al mono de la pila!

A los hinchas de Cortuluá, que todavía los tiene en la región, y deseaban que el equipo regresara el próximo año a la ciudad, les tengo una mala noticia. Los directivos del Internacional, que así se llama ahora, están con la intención de adquirir terrenos en Palmira para montar la sede del equipo…¡A dejar de soñar!