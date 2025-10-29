Tuluá, la Villa de Céspedes, vuelve a levantar la voz pidiendo atención y acción. No es una queja nueva, pero sí una que cada día suena más urgente. La comunidad vive con la sensación de estar desprotegida, mientras los índices de inseguridad, la delincuencia común y los hechos violentos se mantienen en una preocupante escalada… ¡Para no cerrar los ojos!

Esta semana se conoció un dato que deja al descubierto la magnitud del problema: 16 uniformados de la Policía en Tuluá han solicitado la baja de la institución. El propio comandante de la Estación, Cristhian Bohórquez, lo confirmó en el recinto del Concejo Municipal, señalando que muchos de ellos se sienten desmotivados por el mal trato que, según afirman, reciben de parte de la ciudadanía cuando entran a actuar contra la delincuencia… ¡Plop!

Este hecho refleja un deterioro en la relación entre la comunidad y la fuerza pública, un vínculo que debería ser de confianza y cooperación, no de tensión ni desdén. A esto se suma otro factor preocupante: la disminución del pie de fuerza. La intervención policial anunciada hace unos meses, tras los graves hechos de violencia registrados en la ciudad, ya terminó, y los refuerzos que llegaron fueron retirados…¡Añañiii!

Los tulueños están clamando por más seguridad, es decir lo prometido por el alcalde se postuló a su cargo ¿o fue palabrería?

Hoy, Tuluá cuenta con ocho CAIS que deben tener al menos 96 uniformados por turno, pero la realidad es que la fuerza policial actual está muy disminuida y nadie parece importarle esta situación…¡Ni pa´allá voy a mirar!

Muchos agentes sienten que no tienen respaldo ni de la comunidad ni de los superiores. Del otro lado, los ciudadanos perciben una policía distante o limitado, que ya no tiene la capacidad de respuesta que se espera. Esa falta de confianza mutua es una bomba de tiempo: sin apoyo ciudadano, no hay control; y sin autoridad motivada, no hay seguridad posible…¡Estamos en manos de Dios!

La seguridad no puede depender de la suerte ni de la buena voluntad; debe ser una prioridad constante. Porque cuando quienes deben proteger se sienten abandonados, toda la comunidad queda expuesta a la delincuencia…¡Hay que parar la palabrería y más acción!

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

Preguntas pendejas. ¿Qué medidas se tomarán para la celebración del llamado Halloween del 31 de octubre, ahora que la fuerza pública está mermada?



¿Será que la oficina de comunica ciones de la policía departamental no está trabajando, porque no están enviando a los medios de comunicaciones sus tradicionales boletines los sábados y domingos?