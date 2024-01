Mucho cuidado. A varios ciudadanos les está llegando un correo de la Registraduría del Estado Civil, donde les comunican que en las próximas semanas les estarían dando de baja su cédula de ciudadanía y no les servirá como identificación. Por favor, no abrir este correo y menos descargarlo porque podría tratarse de un fraude… ¡Están advertidos y después no digan que no se los dije!

Quien lo creyera, Gustavo Álvarez Gar-deazábal, el escritor y novelista tulueño, es uno de los columnistas de Vida, el periódico del presidente Gustavo Petro que empezó a circular esta semana en todo el país. Gardeazábal ha sido, hasta ahora, uno de los principales críticos del mandamás de los colombianos. Vamos a ver si cambia de parecer ahora… ¡Añañaiii!

La situación económica de los que se rebuscan la plata del mercado, informalmente, está tan dura, que ahora los mototaxistas están ofreciendo tinto gratis a sus pasajeros… ¡No te lo puedo creer!

Los mototaxistas tulueños están viendo la situación económica demasiado complicada para el 2024, tanto que muchos ofrecen tinto

Los que siguen a través de las redes sociales las sesiones del concejo de Tuluá les ha llamado la atención que cuando le toca intervenir a Aldemar Ruiz, el popular “May”, concejal de Nariño, pone a grabar en video sus palabras, pero solo para enviarlas a sus seguidores… ¡Ni pa´allá voy a mirar!

Nos contaron que las candidatas al Reinado de la Simpatía de Andalucía y sus organizadores este año, se excedieron en sus prohibiciones y condiciones para los fotógrafos que deseaban tomarles una gráfica para promocionar esta actividad, tanto que muchos desistieron de su sana intención… ¡En otra ocasión será!

Preguntas pendejas. ¿Será que la inocentada del 28 de diciembre se la hicieron a los hinchas del América en el mes de enero, con el cuento que llegaría el Rey Arturo Vidal al equipo rojo para jugar en la temporada del 2024?