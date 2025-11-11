Desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá se han conocido serias denuncias de familiares de los internos, quienes aseguran que dentro del penal se está cometiendo un verdadero abuso con los precios de los alimentos que se venden en su interior….¡Añañaiii!
Según las quejas, los encargados de la cocina y la panadería estarían cobrando sumas escandalosas por comidas que deberían ser accesibles. Un simple almuerzo cuesta $32.000, y los productos de panadería —como tortas y panes— también alcanzan precios desbordados…¡Ni pa´allá voy a mirar!
Lo más insólito es que los pagos deben hacerse por medio de Nequi, como si se tratara de un negocio privado dentro de la cárcel.
¿Qué estará pasando en la cárcel de Tuluá que los familiares de los internos se quejan de los exorbitantes precios de los alimentos dentro del penal?
Los familiares se preguntan si los encargados “tomaron ejemplo de los vendedores de las playas de Barú Sholón”, conocidos por sus cobros excesivos…¡No exageremos!
A esta situación se suma la falta de atención por parte del director del penal, quien, según las denuncias, ignora los reclamos.
Cansados de los atropellos y del silencio institucional, los familiares han anunciado que preparan un plantón pacífico frente al centro carcelario, exigiendo respeto, transparencia y control sobre un tema que huele más a negocio que a administración penitenciaria…¡Busquemos la concertación y no lleguemos a los extremos!
Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.
Los exalumnos de la 1a. y 2a. promoción de Administración de Empresas de la Uceva están invitando a su Encuentro de Egresados que se realizará los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026. Los interesados en participar de esta cita se pueden comunicar con Carlos Julio Ramírez Suelto «Chumila». Whatsapp 3163608600…¡Lleven listas las anécdotas!
En Tuluá, los accidentes de tránsito parecen haberse convertido en una rutina dolorosa. La vía que conduce a los corregimientos de La Marina y La Moralia, frecuentada por decenas de ciclistas recreativos cada fin de semana, se ha transformado en una verdadera trampa mortal.
A la imprudencia de algunos deportistas que descienden a gran velocidad, se suma ahora un nuevo enemigo: la presencia constante de vacas y caballos sueltos en plena carretera, un riesgo latente que las autoridades parecen ignorar. Es inaceptable que una zona tan transitada por deportistas y familias no cuente con control alguno ni medidas efectivas para evitar tragedias anunciadas…¡Más vale prevenir, que tener que lamentar, decía mi abue!
¿Dónde están los entes responsables del orden y la seguridad vial? ¿Hasta cuándo se permitirá que la negligencia y el abandono sean los únicos “guardianes” de nuestras carreteras rurales? Los ciclistas, que solo buscan practicar deporte y disfrutar del paisaje, están pedaleando entre la vida y la muerte por culpa de la indiferencia oficial…¡No más negligencia!
La falla de la plataforma de Amazón Web esta semana, dejó altamente preocupados a los clientes virtuales.
Preguntas pendejas. ¿Será que los semáforos recién instalados tendrán garantía, porque no se justifica que varios de ellos se queden sin servicio a los pocos días?
¿Llegará aumento del pie de fuerza para el fin de año a Tuluá para acabar con los robos?
¿Dónde están los alcaldes, concejales, líderes cívicos, de Riofrío, Trujillo y Tuluá, que no presionan a las autoridades encargadas de señalizar una de las vías prioritarias del centro del Valle, como lo es la de Tuluá, Riofrio y Trujillo?
¿Terminará el año sin que señalicen y organicen la carrera 40 desde el Estambul y el puente de Las Mariposas que se ha convertido en una de las arterias viales más importantes de la Villa de Céspedes?
Con una impecable organización, Jackeline Díaz, directora de Fenalco capítulo Tuluá, se lució durante la reciente entrega del Mercurio de Oro, evento que tuvo lugar en el kiosko principal del parque Carlos Sarmiento Lora. A la ceremonia asistieron los empresarios más destacados de la ciudad, acompañados de sus familias y colaboradores, en una velada presidida por el bugueño Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO..¡Un gran aplauso para los organizadóres!.
El encuentro, además de reconocer la labor empresarial, se convirtió en un cálido espacio de reencuentro para los comerciantes tulueños, quienes después de años de incertidumbre y temor por la inseguridad, pudieron volver a compartir y celebrar los logros del gremio en un ambiente de optimismo y unión…¡Para volvernos a encontrar pronto!