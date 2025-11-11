Desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá se han conocido serias denuncias de familiares de los internos, quienes aseguran que dentro del penal se está cometiendo un verdadero abuso con los precios de los alimentos que se venden en su interior….¡Añañaiii!

Según las quejas, los encargados de la cocina y la panadería estarían cobrando sumas escandalosas por comidas que deberían ser accesibles. Un simple almuerzo cuesta $32.000, y los productos de panadería —como tortas y panes— también alcanzan precios desbordados…¡Ni pa´allá voy a mirar!

Lo más insólito es que los pagos deben hacerse por medio de Nequi, como si se tratara de un negocio privado dentro de la cárcel.

¿Qué estará pasando en la cárcel de Tuluá que los familiares de los internos se quejan de los exorbitantes precios de los alimentos dentro del penal?

Los familiares se preguntan si los encargados “tomaron ejemplo de los vendedores de las playas de Barú Sholón”, conocidos por sus cobros excesivos…¡No exageremos!

A esta situación se suma la falta de atención por parte del director del penal, quien, según las denuncias, ignora los reclamos.

Cansados de los atropellos y del silencio institucional, los familiares han anunciado que preparan un plantón pacífico frente al centro carcelario, exigiendo respeto, transparencia y control sobre un tema que huele más a negocio que a administración penitenciaria…¡Busquemos la concertación y no lleguemos a los extremos!

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

En Tuluá, los accidentes de tránsito parecen haberse convertido en una rutina dolorosa. La vía que conduce a los corregimientos de La Marina y La Moralia, frecuentada por decenas de ciclistas recreativos cada fin de semana, se ha transformado en una verdadera trampa mortal.