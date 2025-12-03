Regalar mascotas en navidad es la costumbre más cruel disfrazada de ternura. Llegó diciembre, la época en que muchos padres creen hacer “la mejor elección” al poner bajo el árbol un perrito o un gatico, como si la vida de un ser vivo fuera un accesorio de moda…¡Una historia para no repetir!

Con una ligereza asombrosa, varios adultos deciden que nada mejor que entregarle a un niño una responsabilidad que ni ellos mismos están dispuestos a asumir. Y así, después de unos meses de fotos tiernas y caprichos satisfechos, los mismos animales terminan pagando la factura: abandonados en cualquier esquina de la ciudad, porque ya “estorban”, porque crecieron, porque comen, porque requieren tiempo… o simplemente porque nunca debieron ser un juguete…¡

Lo que muchos olvidan, o prefieren ignorar es que una mascota no es un peluche que funciona con baterías. Hay que alimentarla, sacarla, cuidarla y llevarla al veterinario, y eso no es precisamente barato. Curioso: el entusiasmo para regalar el animalito es enorme, pero la responsabilidad siempre termina cayendo en los adultos… los mismos que meses después se declaran “incapaces” de mantener el compromiso que ellos impusieron…¡Y después no digan que no se los advertí!

Piense dos veces antes de comprar para sus hijos perros o gatos como regalo de navidad.

La decisión de la administración municipal de encerrar nuevamente el alumbrado navideño dentro del coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas ha caído como un baldado de agua fría entre los tulueños. Resulta incomprensible que, teniendo una tradición luminosa que durante años vistió de magia las avenidas del río Tuluá y la Transversal 12, escenarios que quedaron grabados en la memoria colectiva, hoy se opte por un montaje encerrado, limitado y sin alma…¿Por qué no escuchan a la comunidad?

Mientras otras ciudades del Valle del Cauca compiten por ofrecer espectáculos que dinamizan el comercio y atraen visitantes, Tuluá parece empeñada en esconder su Navidad en su sitio encerrado. Basta ver a Zarzal, que ya encendió su alumbrado y toma la delantera con un sentido claro: la Navidad es para disfrutarse en la calle, con la comunidad…¡Tercos, tercos, tercos!

El alumbrado no solo es decoración; es identidad, orgullo y oportunidad económica. Repetir un modelo que la ciudadanía ya rechazó es insistir en un error que apaga el encanto y la participación. Los tulueños no quieren un alumbrado guardado: quieren recuperar la magia que hacía vibrar la ciudad a cielo abierto…¡Lamentablemente existen los sordos y ciegos!

¿Otra vez el alumbrado navideño de Tuluá encerrado en el Coliseo de Ferias? ¡Gran desilusión!

Preguntas pendejas. ¿Estarán preparadas las autoridades de policía de Tuluá, para controlar las caravanas de motociclistas que están siendo citadas a través de las redes sociales para la noche de mañana domingo para darle la bienvenida a diciembre?