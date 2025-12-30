Este mes ha sido particularmente adverso para los propietarios de motocicletas en el centro del Valle, donde los hurtos se han vuelto una constante preocupante. Las modalidades no son nuevas: el halado y el asalto a mano armada siguen siendo las más frecuentes, evidenciando que los delincuentes operan con total conocimiento del terreno y de las rutinas ciudadanas. Aunque las autoridades adelantan operativos en distintos municipios y horarios, la recuperación de los vehículos sigue siendo mínima, lo que deja un sabor amargo de impotencia entre las víctimas….¡Y muchos todavía no la habían terminado de pagar, qué rabia!

La inseguridad alrededor del hurto de motocicletas no solo expone la audacia de los delincuentes, sino también la falta de una cultura de prevención más sólida. Dejar el vehículo al cuidado de improvisados “cuidadores”, estacionarlo frente a la vivienda o, peor aún, dejar las llaves puestas, se convierte en una invitación abierta al delito. A esto se suma el tránsito por zonas oscuras y poco vigiladas, escenarios ideales para que los criminales actúen con facilidad y rapidez…¡Cuando usted pone el denuncio del robo, lo primero que le dicen es, no de papaya!

El aumento de estos casos debe encender las alarmas tanto en la ciudadanía como en las autoridades. No basta con operativos esporádicos si no van acompañados de estrategias de control sostenidas y campañas de concientización. La seguridad es una responsabilidad compartida: mientras los delincuentes aprovechan el descuido y la falta de vigilancia, los ciudadanos deben extremar precauciones y las instituciones reforzar su presencia para evitar que este flagelo siga creciendo en la región…¡Un propósito para el 2026, ojalá no se les olvide!

Los motociclistas no toman en cuenta las recomendaciones y se llevan la sorpresa cuando le roban su vehículo

La movida urbana sigue dando de que hablar, esta vez, Coke, El Aparato, se la juega en grande e invita a los tulueños a una rumba descomunal, cargada de música, talento y puro espectáculo. La noche de este sábado 27 de diciembre contará con la participación de artistas invitados, creadores de contenido, influencers, bailarines y modelos, en una mezcla explosiva de salsa y perreo que promete poner a vibrar la pista.El evento tendrá invitados especiales desde Cali Rcounsing, junto a Coke El Aparato y Julio Segura, quienes se tomarán la reconocida discoteca Punto 40 para convertirla en el epicentro de la farándula y el ritmo urbano del centro del Valle….¡Después no digan que no los invité!

Aunque muchos comerciantes aguardaban con expectativa una mayor afluencia de compradores en esta temporada decembrina, lo cierto es que la esperanza se encendió con fuerza en los días 22, 23 y 24 de diciembre. La tradicional calle Sarmiento se convirtió en un verdadero hervidero humano: familias enteras, jóvenes, adultos mayores y curiosos iban y venían entre vitrinas iluminadas, música navideña y el inconfundible aroma de estas fechas…¡Tumulto, sí hubo…!

Que si compraron mucho o poco, eso ya es otro cuento, pero lo innegable fue el ambiente festivo que se respiraba en la principal arteria comercial de la Villa de Céspedes. Sonrisas, saludos, reencuentros y ese optimismo colectivo que solo la Navidad logra despertar hicieron pensar que, al menos en ánimo, todo mejoró…¡Añañaiii!

El de Tuluá es el único alumbrado que esta encerrado ¡plop!

Ojalá ese movimiento y esa buena energía no sean solo una ilusión de fin de año, sino el presagio de tiempos mejores para el comercio y la economía local. Que así sea y que la Navidad siga trayendo razones para creer…¡Qué el 2026 sea el mejor año para todos!