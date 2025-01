El parque del barrio El Porvenir ha estado en controversia. ¿Por qué? Recientemente han salido a la luz informaciones alarmantes sobre peleas callejeras que se citan allí, organizadas entre adolescentes de diferentes colegios. Este fenómeno plantea serias preguntas sobre la seguridad, la influencia de las redes sociales y el papel de las autoridades…¡Para ponerle cuidado antes que se salga de control!

Las peleas callejeras en el parque no son incidentes aislados. Se organizan mediante redes sociales y atraen a adolescentes de distintas instituciones educativas. Estos enfrentamientos, a menudo filmados y compartidos en plataformas digitales, reflejan un preocupante aumento de la violencia juvenil…¡Y después no digan que no se los dije!

Los involucrados son, en su mayoría, adolescentes entre 13 y 17 años, provienen de diferentes contextos socioeconómicos, lo que subraya la amplitud del problema. ¿Qué los une? La búsqueda de aceptación y un espacio donde puedan expresarse, aunque sea de manera destructiva…En varias ocasiones salen a relucir armas blancas. ¡Qué peligro!

Uno de los lugares de esparcimiento de Tuluá

que había empezado a coger fuerza es el Jardín Botánico, pero la inseguridad llegó.

Preguntas pendejas. ¿Qué estará pasando en la vía al Jardín Botánico Juan María Céspedes que en los últimos meses personas al margen de la ley ya han quemado dos vehículos sin que ninguna autoridad de una clara explicación a lo sucedido en la zona rural de Tuluá?

¿Ustedes piensan que la calidad de los participantes en el programa “Yo me llamo” del Canal Caracol, no ha sido la mejor en comparación al año pasado?

¿Qué ha pasado con el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, al cual invirtieron una millonada de pesos y está ubicado a pocos pasos de la doble calzada y frente a las bodegas de Almacafé, para más señas?

En las redes sociales se volvió costumbre el observar peleas callejeras donde participan jóvenes estudiantes de las instituciones educativas de la Villa de Céspedes que se citan a través estos medios.

¿A dónde se fueron las patrullas de la policía que estaban acompañando a los ciclistas en sus entrenamientos hacia la zona rural, por la vía al Picacho, que no se han vuelto a ver por ninguna parte?

Cuándo señalizan la vía de Tuluá a Riofrío, pues transitarla en horas de la noche es un peligro?…¡Añañaiii!