El pasado miércoles, cuando nos disponíamos a ver los noticieros de la televisión de las 7 de la noche, apareció de nuevo el presidente Petro promocionando su nueva Reforma Tributaria y uno de sus argumentos era que el aumento del IVA a la gasolina no afectaría la canasta familiar, «porque los pobres casi no usan la gasolina»…¡Añañaiii!
De inmediato, la mayoría de los medios de comunicación se inundaron de mensajes de todo tipo, escritos y de voz, contradiciendo al mandatario de los colombianos. Por ejemplo, El Tiempo en sus redes dijo: Según datos de la industria, alrededor del 90 % de los hogares con motocicleta pertenecen a estratos 1, 2 y 3 —sectores vulnerables—, lo que indica una dependencia real del combustible para viajes urbanos e ingresos por mototaxismo o reparto….¿Se le fueron las luces?
Advierten que el IVA a los combustibles también afectará el transporte público, la logística y, en última instancia, los precios de alimentos y bienes esenciales.
Según el presidente Petro, el incremento a la gasolina no afectará la canasta familiar de los estratos 1-2 y 3 porque ellos no usan la gasolina.
El Padre Linero, en Blu Radio, criticó la afirmación señalando que incluso un “taxi zapatico”—un vehículo económico de cola con cuatro puertas—usaría gasolina, mostrando que el dicho no se ajusta a la realidad del transporte popular…¿Será que el Presidente desconoce la realidad del país?
A El Tabloide llegó este mensaje «la ignorancia es atrevida, aqui en Tuluá por lo menos existen más de 46.000 motocicletas, sin contar las que se movilizan en los municipios vecinos, que también suman…¡Plop!
Varios motociclistas han caído al piso sufriendo raspaduras y daños en sus vehículos al no observar los reductores de velocidad ocultos por el topping
A la gobernadora el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, no le gustó nadita de nada la afirmación del presidente Petro cuando se refirió a que los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar) se los habían robado en este departamento y le manifestó públicamente «¿Sabía usted Presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? y la mandataria remató diciendo que el gobierno solo envía el 24% de los recursos y el Departamento asume el 76% del programa…¡Lo bajó de la nube, por mal informado!
Como decía mi abuelita: por ponerla María Ramos, la pusimos la…, nos referimos al cambio de vías en el sector del Centro Comercial La Herradura….¡Añañaiii!
Sucede y acontece que si usted es conductor ya no puede ir por la carrera 18 y tomar la curva de La Herradura que desemboca en la 19. Ahora tiene que girar en la calle 28, obligatoriamente. Igualmente, al salir del centro comercial se encuentra con un trancón impresionante de vehículos que vienen de Nariño, de la carrera 18 y de la calle 27 si quiere regresar al centro, sin contar los que ingresan de la calle 30 y Sajonia que ahora desembocan a la congestionada calle 28….¡Ni pa´ allá voy volver!
Los tulueños esperan que los próximos candidatos a la Alcaldía de Tuluá entre sus propuestas presenten planes para combatir el desempleo que nos tiene locos.
Preguntas pendejas. ¿Será que ahora que se acerca la temporada de fin de año, la Cámara de Comerco, Fenalco y la Alcaldía de Tuluá se unirán para lanzar una agresiva campaña publicitaria para mejorar la imagen violenta que tiene la Villa de Céspedes, tan deteriodada por comentarios de varios funcionarios de la administración municipal?
¿Cuándo desmontarán el puente peatonal de la carrera 40 frente a la clínica Mariángel?
¿Usted y yo, como el presidente Petro, es de los que sabemos inglés, pero se nos olvidó con el tiempo?
¿Ha vuelto a la plazuela de la galería a comprar las verduras, los plátanos y las frutas?
¿Será verdad mentira o chisme, que un congresista costeño va a proponer que para ser candidato a la presidencia de la república de Colombia, el aspirante tiene que saber leer y hablar en inglés?
Los habitantes del barrio Villa Campestre, al oriente de Tuluá, siguen con la «sangre en el ojo» porque nadie en la administración de Vélez les para bolas a su solicitud de mejoramiento de sus vías que cada día están en peores condiciones. Varios han puesto en venta sus residencias, pero nadie les ofrece nada…¡Están al día con lo impuestos!
CentroAguas cumple 25 años de realizar el Concurso de Pintura Infantil que este año lo llevará a cabo el 10 de octubre en el Parque de La Guadua de 7:30 a.m. 1:00 p.m., donde niños y niñas, entre los 7 y 12 años, podrán demostrar sus cualidades. Las inscripciones se reciben hasta el viernes 3 de octubre en la oficina de atención al usuario, ubicada en la calle 25 No. 32A-31 B/Alvernia ¡No deje pasar la oportunidad para que sus hijos demuestren su talento en la pintura!