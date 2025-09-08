El pasado miércoles, cuando nos disponíamos a ver los noticieros de la televisión de las 7 de la noche, apareció de nuevo el presidente Petro promocionando su nueva Reforma Tributaria y uno de sus argumentos era que el aumento del IVA a la gasolina no afectaría la canasta familiar, «porque los pobres casi no usan la gasolina»…¡Añañaiii!

De inmediato, la mayoría de los medios de comunicación se inundaron de mensajes de todo tipo, escritos y de voz, contradiciendo al mandatario de los colombianos. Por ejemplo, El Tiempo en sus redes dijo: Según datos de la industria, alrededor del 90 % de los hogares con motocicleta pertenecen a estratos 1, 2 y 3 —sectores vulnerables—, lo que indica una dependencia real del combustible para viajes urbanos e ingresos por mototaxismo o reparto….¿Se le fueron las luces?

Advierten que el IVA a los combustibles también afectará el transporte público, la logística y, en última instancia, los precios de alimentos y bienes esenciales.

Según el presidente Petro, el incremento a la gasolina no afectará la canasta familiar de los estratos 1-2 y 3 porque ellos no usan la gasolina.

El Padre Linero, en Blu Radio, criticó la afirmación señalando que incluso un “taxi zapatico”—un vehículo económico de cola con cuatro puertas—usaría gasolina, mostrando que el dicho no se ajusta a la realidad del transporte popular…¿Será que el Presidente desconoce la realidad del país?

A El Tabloide llegó este mensaje «la ignorancia es atrevida, aqui en Tuluá por lo menos existen más de 46.000 motocicletas, sin contar las que se movilizan en los municipios vecinos, que también suman…¡Plop!

A la gobernadora el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, no le gustó nadita de nada la afirmación del presidente Petro cuando se refirió a que los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar) se los habían robado en este departamento y le manifestó públicamente «¿Sabía usted Presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? y la mandataria remató diciendo que el gobierno solo envía el 24% de los recursos y el Departamento asume el 76% del programa…¡Lo bajó de la nube, por mal informado!