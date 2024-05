Los comerciantes del sector de la galería central están lanzando un llamado de auxilio, porque ya sus habituales clientes han desaparecido debido a las barreras metálicas que las autoridades han puesto alrededor de sus negocios… ¡Para muchos, estas barreras en lugar de brindar seguridad generan terror!

Y para el colmo, en toda esa zona, que son varias manzanas, si usted es arriesgado, al ingresar solo encontrará dos policías para protegerlo y son mujeres, …¿Será que a los hombres les da culillo?

Varios comerciantes de la galería están a punto de cerrar sus negocios porque se sienten abandonados por parte de las entidades que deberían ponerse al frente de esta triste situación que no solo los afecta a ellos, sino también a la gente del campo que no tienen dónde vender sus productos…¡Después no digan que no se los dije!

Ahora no solo los comerciantes de la galería están aterrados por sus bajas ventas, sino los que están ubicados en la zona comercial del centro, que se preguntan hasta cuándo podrán aguantar la grave percepción que tienen de la ciudad, causada por la mala imagen de inseguridad que sembraron a través de los medios televisivos nacionales que fueron repetitivos sobre hechos que, tristemente, en muchas ciudades se viven…¡Añañaii

Terrible situación viven los comerciantes de la galería central de Tuluá con el encerramiento, con vallas metálicas, que vienen sufriendo desde semanas atrás.

Ahora todos se preguntan cuándo llegarán las cámaras de seguridad, pues la policía y los soldados solo se ven un día, y al otro desaparecen.

Preguntas pendejas. ¿Hasta cuándo habrá que esperar que reparen el cruce semafórico de la carrera 23 con calle 28, que lleva más de un mes fuera de servicio 24 ?

¿Será mucho pedirles a los padres de familia que llevan a sus hijos al colegio, en horas de la mañana, que les coloquen el respectivo casco y no los transporten en el tanque de la gasolina de la motocicleta?

¿Cuál es la ciudad más violenta del Valle de Cauca este año, si hasta el pasado martes 8 de mayo en Cartago se habían cometido 55 homicidios, en Buga 36 y en Tuluá?