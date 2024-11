Después de muchas quejas de las personas que residen en los municipios vecinos a la Villa de Céspedes (Andalucía, Bugalagrande, San Pedro, Bolívar, Riofrío, Trujillo, entre otros) y tenían que llegar al nuevo terminal de transportes para posteriormente utilizar un taxi, el servicio de busetas o un transporte informal y así llegar al centro de Tuluá, las autoridades municipales abrieron un centro de acopio (terminalito) en el lugar donde funcionó hasta hace poco el viejo terminal.

El objetivo es combatir el transporte informal y dinamizar el comercio de esta zona que venía sufriendo por el cambio drástico en la disminución de las ventas y de público…¡Algo es algo, “pior” es nada!

Este paradero intermunicipal empezará a funcionar desde el próximo lunes 25 de noviembre, pero solo es para subirse al vehículo o bajarse, no para permanecer en el sitio, porque no habrá bancas para sentarse, ni baños, eso se dijo…¡Ojalá que no se vaya a llenar de vendedores estacionarios!

En la rueda de prensa que se realizó el pasado miércoles para presentar este nuevo servicio de movilidad, conocimos que en próximos días empezarán los trabajos para unir las calles 26 y 27 con el occidente tulueño y que estarán listas antes que culmine el mes de diciembre.

Los viajeros que viven en los municipios vecinos y se les incrementaron los pasajes por el nuevo terminal, tendrán un nuevo paradero en el centro.

Indagamos sobre el semáforo de la carrera 33 con calle 28 que permanece apagado hace más de un año y se comentó que como la energía es solar, los repuestos hay que traerlos desde el extranjero y que llegaran antes del 2025…¡Habrá que creer!

Llega diciembre y con este mes, aparece la iniciativa del Grupo de Emprendedores con el proyecto “Emprendiendo Ideas”, que realizará el 1o. de diciembre en el parque infantil Julia Escarpeta, “La Posada Navideña”, que funcionará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con el apoyo de la Gobernación del Valle. Mayores informes en el 304 2551891…¡No deje pasar la ocasión!

Preguntas pendejas. ¿Qué hacen los concejales tulueños y de los demás municipios, que nunca se conocen los proyectos que presentan en favor de la comunidad que los eligió?

Se comenta que ahora al barrio Villa Campestre de Tuluá, lo están llamando “Villa Huecos”, ¿Cuál será la razón?

Las personas que acostumbran a regalar en navidad perritos y gaticos a sus hijos pequeños, deben tener mucho cautela para que después de dos meses no los estén abandonando en las calles.

¿Será que con la apertura de las calles 26 y 27 sobre la carrera 20, se podría volver a poner esta vía en doble en sentido desde Mercacentro hasta la calle 25?

¿Quién le cree a nuestro amigo Carlos Humberto Castillo que escribió así, el pasado sábado en su leída columna Caída Libre que se publica en este Semanario: “…la alegría que como vallecaucano me produce el hecho que el Deportivo Cali se haya salvado de caminar por los sótanos del infierno de la B…”, cuando todos los que lo conocemos sabemos que es un recalcitrante hincha americano que llena su Tik Tok de memes donde se burla del Deportivo Cali?