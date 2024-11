Está empezando la temporada de lluvias de fin de año, por lo que sería conveniente que se evitara depositar basuras y escombros en los sifones de aguas lluvias para que estos no se tapen, lo que produciría inundaciones en las calles y en las residencias con costosas consecuencias…¡Están avisados para que no digan que no se los dije!

Aquí les presentamos algunas de las causas: exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, negligencia e imprudencia, no respetar las reglas de tránsito, fallas mecánicas, llantas lisas, cansancio físico, conducir con mucha lluvia, falta de señalización, no conocer la ciudad, falta de campañas viales, ciclistas y motociclistas sin luces traseras cuando circulan en la noche, entre otras…¡Añañaiii!

Los bugueños están muy preocupados por la inseguridad que vienen padeciendo, especialmente en el centro de la ciudad, donde el fleteo, el atraco, la extorsión, el gota gota y otras modalidades utilizadas por los antisociales los tiene acorralados…¿Y dónde anda la policía, chateando en las esquinas?

Parece mentira, pero hace 20 años el concejal y abogado William Peña Sabogal adelantó la campaña contra el reguetón grosero y logró que el Ministerio de Comunicaciones se pronunciara manifestando que iba a regular este tipo de canciones.



El reguetón que enojó a Peña Sabogal se llamaba “La Quemona”, del grupo nariñense Mishelle Master Boys, ahora se escandalizan con la canción +57 de Karol G, Maluma y sus amigos. En ese entonces no pasó nada, igual sucederá ahora…¡Plop!

Pero existen otras opiniones. Aunque +57 celebra las raíces colombianas, el contenido explícito puede ser inapropiado para sus seguidores más jóvenes, generando debate sobre la influencia de estas letras en menores. La letra de +57 ha despertado preocupación entre padres y educadores por la exposición de contenidos sexuales a menores, dado el amplio alcance de la música urbana…¡La música trae mensajes diversos!

El concejal y abogado William Peña Sabogal, “el abogado de los pobres”, armó un tierrero hace varios años cuando se escuchó en la radio “La Quemona”, un reguetón.

+57 plantea la cuestión de cómo los artistas pueden promover la cultura sin recurrir a lenguaje o temas sexuales, especialmente en un contexto donde los menores son audiencia frecuente…¡El debate está abierto por algunos días!

Los tulueños han notado con tristeza que cada vez que baja el caudal del río Tuluá se nota como sus habitantes le tiran todo tipo de desperdicios, colchones, bolsas de basura, sillas, televisores y todo lo que el carro del aseo no recoge. El río Tuluá se convirtió en una escombrera…¡Y nadie lo cree!

Esta es la temporada en que las personas que eligieron como proyecto de vida la vida pública y que necesitan tener contentos a sus electores empiezan a no contestar el teléfono, a salir de la ciudad con destino que no dan a conocer y solo vuelven al barrio el año próximo con disculpas que no se las cree nadie. Todo por no dar el aguinaldo…¡Para tenerlos en cuenta para cuando llegue la época electoral!

Como ya se volvió costumbre, los niños empiezan a escribir las cartas al Niño Dios, pero esta vez tendrán que dejarlas encima del comedor, porque sus padres no están armando el árbol de navidad. Las peticiones la encabezan con un celular, pero de alta gama donde puedan jugar, una tableta, un computador y eso sí, ropa de moda y televisor grande…¡La pedidera no para hasta que llegue la navidad!