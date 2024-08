Nos escribieron desde Buga para comentarnos que la futbolista Geraldine Saavedra Román, que esta temporada jugará en Getafe del fútbol español, nació en el barrio Palo Blanco de Buga y no en Bugalagrande como se dijo la semana pasada…¡Una buena oportunidad para seguir progresando!

Suenan rumores de la revocatoria del mandato del alcalde de Sevilla, Manuel Quintero. Sus paisanos alegan que no se le ve cara por ninguna parte, igualito que su colega de Tuluá…¡Más perdidos que el hijo de Lindbergh!

¿Qué ha pasado con las pesas en Tuluá que ahora que tienen un hermoso coliseo todavía no se ven los sucesores de Leidy Solís y Diego Fernando Salazar?

Muy raro que varios perfiles políticos de Buga y Calima El Darién en el Facebook, críticos de los respectivos gobiernos de estas ciudades, hayan sido hackeados en los últimos días…¿Quién será la mano oscura?

Ahora los ladrones ya no respetan el camposanto del Cementerio Central de Tuluá, donde en horas de la noche se están llevando las cruces, las flores, lápidas y las instalaciones eléctricas. Esta queja no es nueva, pero lamentablemente el cementerio Santa Luciana no cuenta con la seguridad adecuada porque el CAI de Palobonito, que está a pocos metros, solo sirve para información de la comunidad…¡Así pa´qué!

Al fin una noticia positiva sobre el puente de Papayal. Se conoció esta semana que estará cerrado a partir del próximo martes 13 de agosto, fecha en que se iniciará su construcción. Es una obra que espera la comunidad para reemplazar el viejo puente metálico que está a punto de colapsar…¡Ya era hora!

Por fin los habitantes del barrio El Bosque, sector norte del centro de reclusión de mediana seguridad de Tuluá, van a volver a recuperar un poco su normalidad, pues desde esta semana les retiraron las vallas de seguridad que les habían limitado su movilidad, aunque en horas de la noche las volverán a colocar. Muchos negocios, que estaban a punto de cerrar por este encerramiento, se reactivaron y los abrirán de nuevo y ahora sí todos tan contentos y más la presidenta de la junta de acción comunal a la que le habían echado la culpa de este desorden…¡Añañaiii!

El comandante de la Policía Valle, Giovanni Cristancho, vino el pasado jueves a Tuluá y dio a conocer que durante estos primeros meses del año 2024 se han realizado 4700 capturas en las diferentes ciudades, sin contar a Cali, Jamundí y Yumbo. A pesar de eso, los robos están disparados en todo el Valle del Cauca…¡Hay que denunciar dónde se esconden los bandidos!

Los habitantes que transitan por la vía entre el barrio El Paraíso y Los Caimos están asombrados por la gran cantidad de basuras y escombros que vecinos y carretilleros han venido allí depositando, haciendo de este lugar otra escombrera no autorizada…¿Dónde está la policía ambiental?

El próximo viernes 30 de agosto los trujillenses estarán de fiesta. La Cariñosa de RCN 1560 AM estará presentando en el parque principal, con entrada libre, a los Ídolos del Pueblo: Los Cuyanos, Hugo Rojas, Luis Ramírez El Mil Amores, Jair Trejos, a las 7 de la noche. Un evento con el patrocinio de la Industria de Licores del Valle… ¡Allá estaremos con poncho y sombrero!

El pintor tulueño, Alfredo Saldarriaga, autor de las carátulas de las obras de Gardeazábal, expone 5 de sus obras en el Centro de Comercio Internacional de Davivienda…¡Buena nota!