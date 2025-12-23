Cada diciembre, las calles comerciales solían llenarse de luces, vitrinas decoradas y compradores recorriendo tiendas en busca del regalo perfecto. Hoy, esa escena empieza a desdibujarse. La Navidad del 2025 confirma una tendencia en ascenso: cada vez más personas prefieren hacer sus compras navideñas desde el celular, a través de redes sociales y plataformas digitales, dejando de lado las tiendas físicas…¿Usted es uno de ellos?

La comodidad es el principal argumento. Comprar sin filas, comparar precios en segundos y recibir el producto en la puerta de la casa resulta tentador en una época marcada por el afán y el poco tiempo. Las redes sociales, además, han perfeccionado el arte de vender: anuncios personalizados, transmisiones en vivo y promociones que convierten el “scroll” en una vitrina infinita….¡Añañaiii!

Sin embargo, este nuevo estilo de consumo también deja interrogantes. Los comercios tradicionales, muchos de ellos pequeños y familiares, sienten el impacto directo de una clientela que ya no camina las calles ni entra a los locales. Se pierde, además, la experiencia humana: el saludo del vendedor, la recomendación cercana y el ritual social que hacía de las compras navideñas un encuentro, no solo una transacción…¡Y también se pierden muchos empleos!

Los comerciantes van con preocupación como las plataformas digitales les quitaron un buen número de clientes en esta temporada.

La Navidad digital avanza sin freno, pero vale la pena preguntarse si, en medio de la eficiencia y la inmediatez, no estamos sacrificando parte del espíritu que hacía especial esta temporada. Tal vez el reto esté en encontrar un equilibrio entre la tecnología y el apoyo al comercio local, para que la Navidad no sea solo un clic, sino también una experiencia…¿Desaparecerá el Niño Dios?

La mañana del jueves, la Villa de Céspedes volvió a ocupar titulares nacionales, una vez más por causa de la violencia. El asesinato de Gilberto de Jesús Calao, director de la oficina seccional de la DIAN, ocurrido cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo por el barrio El Jazmín, deja al descubierto no solo la gravedad del hecho sino también las profundas falencias en materia de seguridad en la ciudad…¡Lo demás es bla bla bla!

Como ya es costumbre tras este tipo de sucesos, las autoridades anunciaron el inicio de las investigaciones correspondientes. Sin embargo, resulta preocupante que, nuevamente, estas pesquisas deban apoyarse en cámaras de seguridad privadas, ante la ausencia de un sistema público de videovigilancia eficiente, prometido desde hace años por el Gobierno Nacional y que aún no se materializa…¡Y nadie hace nada, ni alcaldía, concejales, líderes comunales, dirigencia gremial, nadie presiona!

