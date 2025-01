Se comenta por los lados del palacete municipal de la carrera 25 que, en pocos días, el reyezuelo citará a los concejales que están a su mando a sesiones extras y ellos acudirán haciéndole bomba las camisas, porque ese llamado les representará “mucha alegría” tan escasa en este comienzo de año. Pero esta convocatoria tiene un fin especial, la aprobación de otro préstamo y nada menos que de 25 mil millones de pesos…¡Añañaiii!

En la bola de cristal de los adivinos de la esquina de la San Bartolomé han podido deslumbrar entre nubes, un puente sobre el río Tuluá. Suponemos que será el de la calle 15 que unirá los barrios San Antonio y La Trinidad, y nos imaginamos que será parte del llamativo empréstito… ¡No me diga más!

Comenzó el 2025 y ya hay cambios en el Mercado Campesino de la carrera 30. Ahora ya no será el viernes y sábado, sino el martes y sábado, donde todos los clientes de este abasto esperan que los precios de los productos del campo sigan siendo los más bajos para un alivio a la canasta familiar. La única queja es que el parqueadero se quedó pequeño para los que llegan al sitio…¡Para tomar nota!

Ténganse duro los infractores de las normas de tránsito en las carreteras principales del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro acaba de invertir $775.679.635 para dotar a la Secretaría de Movilidad y Transporte con 24 motocicletas y un carro oficial para el fortalecimiento operativo de la movilidad del departamento…¡A seguirles la pista a estas motocicletas!

Preguntas pendejas. ¿Será que es muy atractivo el incentivo del 10% de descuento para el mes de enero y el 5% para febrero en el pago de los impuestos prediales y de Industria y Comercio cuando los recibos se entregarán a partir del lunes 20 de enero?

¿Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, lo pensaría si Petro le dice que si no le devuelve el Canal de Panamá le quita las 7 bases que tiene en Colombia, según manifiesta en su crónica el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal?

Varias personas que compraron a finales de diciembre a través de Mercado Libre, le están llegando productos diferentes a lo que pidieron.

¿Verdad, mentira o chisme, que los tulueños no saben ni pío de inglés, porque los jóvenes están más interesados en cantar las canciones de los reguetoneros que estudiar el idioma en los colegios?

¿Qué está pasando en Buga que no hay semana que no se reporte hechos de sangre y todavía no hay respuesta de las autoridades ni de la alcaldesa?