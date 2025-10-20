Un gran homenaje le rindieron a una destacada líder comunitaria, varias veces concejal del municipio y funcionaria bajo las órdenes de la alcaldesa de Buga, Karol Martínez Silva. Le entregaron nada menos que la condecoración María Antonia Ruiz, una de las distinciones más importantes de Guadalajara de Buga. En esta ocasión, la homenajeada fue María Leonor Cruz. Es bueno recordar que María Antonia Ruiz fue una tulueña que hizo parte del ejército patriota… ¡Por eso es que dicen que nadie es profeta en su tierra!
Para refrescar la memoria: María Antonia Ruiz fue una valiente mujer afrodescendiente nacida en Tuluá, símbolo de coraje y amor por la libertad. En tiempos de independencia, lideró grupos de negros y mulatos que lucharon contra el dominio realista, mostrando una fuerza y liderazgo fuera de serie… ¡una verraca completa!
A pesar de haber sufrido la esclavitud y las injusticias de su época, se sumó con entusiasmo a la causa patriota. Supo organizar a su gente, recolectar recursos y hasta participar en acciones decisivas, como el incendio del almacén de armas realistas durante la Batalla de San Juanito. Su valor no pasó desapercibido: el mismísimo Simón Bolívar la reconoció públicamente en Tuluá, en 1829. Hoy su nombre es ejemplo de dignidad y orgullo… ¡Así la reseñan los historiadores!
El periodista andaluz Herney Montaño está preparando una revista en homenaje a la IE Eleazar Libreros que estará cumpliendo 70 años de fundación.
Muy distinto el homenaje que le damos en su tierra natal, donde apenas una institución educativa lleva su nombre y, con suerte, un festival que coincidió con el Encuentro de Cocinas Tradicionales el fin de semana pasado en el coliseo Manuel Victoria Rojas… ¡Añañaiii, así sí es difícil hacer memoria colectiva!
A propósito, todo un éxito resultó el encuentro gastronómico. Las mejores cocineras de la región sacaron sus ollas, calderos y secretos familiares para deleitar a los asistentes, que dejaron los fondos vacíos y los platos relucientes. Ahora una concejal planea presentar un proyecto para institucionalizar el festival cada segunda semana de octubre… ¡Ojalá la apoyen, porque estuvo fuera de serie!
Otro que necesita apoyo es el periodista andaluz Herney Montaño, quien anda metido de cabeza editando una revista conmemorativa por los 70 años del Colegio Eleazar Libreros Salamanca. Reunirá anécdotas, historias y fotos de personajes que dejaron huella. Si usted tiene un dato o una joya escondida, cuéntesela a Herney… ¡Está a punto de imprimir!
Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.
Y hablando de imprentas y santos óleos… esta semana nos llegó la queja de una feligresa andaluza que, durante las honras fúnebres de su abuelita, no pudo poner el arreglo floral sobre el féretro porque el sacerdote no se lo permitió, sin dar explicación. Indagando un poco, nos contaron que las normas eclesiásticas prohíben colocar ramos encima del ataúd que recibirá el agua bendita… ¿será que el cura no quiso explicar o la feligresa no quiso entender?
Hacer un trámite en el Distrito Militar 19 de Buga es toda una odisea: la atención al público parece dictada por un manual de descortesía, los equipos tecnológicos dan pena ajena (hay que darles un golpe para que funcionen) y, si va, lleve paciencia… ¡porque allá el tiempo corre en cámara lenta! ¿Algún día mejorará eso? ¡Plop!
Preguntas pendejas (porque alguien tiene que hacerlas)
¿Qué pensarán los jugadores del Deportivo Cali al ver que las mujeres del equipo sí juegan con garra en cada presentación, mientras ellos… mejor ni hablamos?
¿Hasta cuándo seguirán explotando a los caballos carretilleros en Tuluá? Esta semana murió otro
¿Por qué aumentan los accidentes en la vía Tuluá–Riofrío–Trujillo cada semana?
¿Es legal que las bahías de la Calle Sarmiento estén tomadas permanentemente por motocicletas?
¿Dónde está el Departamento de Seguridad Vial que nunca se ve un agente en un cruce semafórico sancionando a los que hacen lo que les da la gana?
¿Y si no hay repuestos para los semáforos peatonales, no sería mejor quitarlos que dejarlos de adorno?
Parece que volvió a las andadas la banda que roba motos entre Tuluá y Buga, atacando sobre todo a mujeres que viajan solas en la noche… ¡Tenga cuidado, que estos no perdonan ni los cascos nuevos!
Desde La Virginia, Risaralda, nos cuentan que están aburridos porque desde municipios del centro del Valle, especialmente Tuluá, les están mandando habitantes de calle a montones. El “Sheriff” (así le dicen al secretario de Gobierno, José Martín Hincapié Álvarez) lo niega rotundamente… y puede ser cierto, porque acá todavía amanece lleno de ellos en portales, almacenes y droguerías. ¡Esto es una locura!
Y para cerrar con broche ambiental: ojalá Veolia Aseo Tuluá le dé más difusión a su línea para recoger colchones y enseres viejos. Así evitaríamos que terminen contaminando el río. Hace poco, en una jornada de limpieza, sacaron más de dos toneladas de basura del río Tuluá. ¡Qué pena tener que aplaudir lo que no deberíamos ensuciar
La segunda versión de la Media Maratón Tuluá, que cuenta con el patrocinio de EL TABLOIDE, todavía no se corre y ya es un éxito. Más de tres mil competidores se inscribieron y los espacios de la feria en el Centro Comercial Tuluá están más llenos que bus de las seis de la tarde. ¡Bien por los organizadores! Ojalá ese entusiasmo dure hasta la meta, porque una cosa es inscribirse y otra es correrla.
Y hablando de carreras, la gente sí que corre a quejarse de que no se consiguen órganos ni tejidos cuando los necesitan, pero a la hora de autorizar la donación, ahí sí se hacen los de la vista gorda. La Gobernación del Valle está con toda en una campaña para promover la donación, pero parece que muchos aplican el “por ahora no, gracias”. Recuerde: hoy por ti, mañana por mí… o por lo menos por tu riñón.
Por estos días hay que aprovechar los ratos de sol para llenarse de vitamina D, porque los aguaceros llegan sin aviso, como suegra en fiesta. Pero ojo con los ríos y quebradas, que más vale asolearse en el patio o el antejardín, no vaya a ser que el chapuzón salga más caro que un bronceado.