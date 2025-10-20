Un gran homenaje le rindieron a una destacada líder comunitaria, varias veces concejal del municipio y funcionaria bajo las órdenes de la alcaldesa de Buga, Karol Martínez Silva. Le entregaron nada menos que la condecoración María Antonia Ruiz, una de las distinciones más importantes de Guadalajara de Buga. En esta ocasión, la homenajeada fue María Leonor Cruz. Es bueno recordar que María Antonia Ruiz fue una tulueña que hizo parte del ejército patriota… ¡Por eso es que dicen que nadie es profeta en su tierra!

Para refrescar la memoria: María Antonia Ruiz fue una valiente mujer afrodescendiente nacida en Tuluá, símbolo de coraje y amor por la libertad. En tiempos de independencia, lideró grupos de negros y mulatos que lucharon contra el dominio realista, mostrando una fuerza y liderazgo fuera de serie… ¡una verraca completa!

A pesar de haber sufrido la esclavitud y las injusticias de su época, se sumó con entusiasmo a la causa patriota. Supo organizar a su gente, recolectar recursos y hasta participar en acciones decisivas, como el incendio del almacén de armas realistas durante la Batalla de San Juanito. Su valor no pasó desapercibido: el mismísimo Simón Bolívar la reconoció públicamente en Tuluá, en 1829. Hoy su nombre es ejemplo de dignidad y orgullo… ¡Así la reseñan los historiadores!

El periodista andaluz Herney Montaño está preparando una revista en homenaje a la IE Eleazar Libreros que estará cumpliendo 70 años de fundación.

Muy distinto el homenaje que le damos en su tierra natal, donde apenas una institución educativa lleva su nombre y, con suerte, un festival que coincidió con el Encuentro de Cocinas Tradicionales el fin de semana pasado en el coliseo Manuel Victoria Rojas… ¡Añañaiii, así sí es difícil hacer memoria colectiva!

A propósito, todo un éxito resultó el encuentro gastronómico. Las mejores cocineras de la región sacaron sus ollas, calderos y secretos familiares para deleitar a los asistentes, que dejaron los fondos vacíos y los platos relucientes. Ahora una concejal planea presentar un proyecto para institucionalizar el festival cada segunda semana de octubre… ¡Ojalá la apoyen, porque estuvo fuera de serie!

Otro que necesita apoyo es el periodista andaluz Herney Montaño, quien anda metido de cabeza editando una revista conmemorativa por los 70 años del Colegio Eleazar Libreros Salamanca. Reunirá anécdotas, historias y fotos de personajes que dejaron huella. Si usted tiene un dato o una joya escondida, cuéntesela a Herney… ¡Está a punto de imprimir!

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

Y hablando de imprentas y santos óleos… esta semana nos llegó la queja de una feligresa andaluza que, durante las honras fúnebres de su abuelita, no pudo poner el arreglo floral sobre el féretro porque el sacerdote no se lo permitió, sin dar explicación. Indagando un poco, nos contaron que las normas eclesiásticas prohíben colocar ramos encima del ataúd que recibirá el agua bendita… ¿será que el cura no quiso explicar o la feligresa no quiso entender?



Hacer un trámite en el Distrito Militar 19 de Buga es toda una odisea: la atención al público parece dictada por un manual de descortesía, los equipos tecnológicos dan pena ajena (hay que darles un golpe para que funcionen) y, si va, lleve paciencia… ¡porque allá el tiempo corre en cámara lenta! ¿Algún día mejorará eso? ¡Plop!