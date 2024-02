Los centrovallecaucanos que usan las nuevas instalaciones del terminal de transportes en la Villa de Céspedes, todavía no entienden por qué en la rotonda de acceso se encuentran instaladas, desde hace varios meses, dos carpas de camping ocupando el espacio público. Ya es tiempo que las autoridades tomen cartas en el asunto desalojando a las personas que habitan en este sitio, antes que lleguen otros habitantes para ubicar su carpa aledaña al lugar y se convierta en un tugurio que posteriormente se vuelva difícil de erradicar. A nuestro WhatsApp 3166218170 ya han llegado varias quejas de nuestros lectores sobre esta situación que, en esta ocasión, queremos visibilizar para que después no digan que no sabían de esta problemática que no solo afea la entrada al Corazón del Valle, sino que también es ilegal.