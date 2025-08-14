Un importante acuerdo intermunicipal fue sellado entre las alcaldesas de Guacarí, Leonor Abadía, y de Buga, Karol Martínez, quienes decidieron eliminar el uso de la llamada «planilla única de viaje ocasional», una modalidad formal que se utilizaba para la movilización entre ambos municipios, y que favorecía la operación de transporte ilegal, pero encarecía el valor del pasaje ordinario…¡Añañaiii!
Esta decisión, que ya ha comenzado a generar opiniones positivas entre los transportadores formales, especialmente taxistas, busca garantizar mayor seguridad para los pasajeros, proteger la legalidad en el servicio público y desincentivar el uso del transporte pirata que durante años ha afectado la economía de cientos de conductores autorizados…¡Hablando se entiende la gente!
En la zona, son muchas las personas que se desplazan diariamente entre Buga y Guacarí, por razones laborales, estudiantiles o familiares, y hasta ahora lo hacían en su mayoría bajo esquemas no regulados. Con este acuerdo, se espera que se fortalezcan las rutas formales y se creen mecanismos de control más efectivos en las vías y se eviten tantos incidentes entre los conductores…¡Para seguirles la pista!
Los tulueños siguen esperando que desmonten o pinten el puente elevado ubicado frente a clínica Mariángel que es todo un monumento al abandono.
El acuerdo de las dos mandatarias demuestra que con voluntad política se pueden tomar decisiones de impacto regional que beneficien a la ciudadanía. Ahora, se espera que esta iniciativa inspire una política conjunta en pro de la movilidad ordenada y segura en el corazón del Valle…¿Será que copian la idea?
Lo que está ocurriendo en Tuluá es sencillamente preocupante, bajo la excusa del “ajuste a la nueva legislación laboral” que empezó a regir hace pocas semanas. Una de las empresas que por muchos años le ha proporcionado empleo a mujeres cabeza de hogar, ha empezado a despedir a sus trabajadoras, dejando ya a más de 30 de ellas sin sustento. Y lo más preocupante es que la cifra va a ir en aumento…¡Terrible para muchas familias!
El drama no se detiene ahí. A medida que las trabajadoras salen por la puerta trasera, los locales donde funcionaban las operaciones también están siendo devueltos a sus propietarios, incrementando la debacle económica por partida doble: ni hay empleo, ni hay producción, ni hay arriendos pagándose. Es una cadena de pérdidas que ahoga a la región y condena al desempleo a mujeres que no solo trabajaban, sino que sostenían hogares enteros…. ¿Dónde están las voces gremiales que deberían alzar la voz?
Los centro vallecaucanos están molestos con los constantes bloqueos de la vía a Cali y que hacen perder la citas médicas tan difíciles de conseguir.
Los tulueños y vallecaucanos en general están mamados. No hay otra forma de decirlo. Una y otra vez se bloquea la vía que conecta a Tuluá con Cali, una de las arterias más importantes del centro del Valle del Cauca…¿La razón? Siempre la misma: que el gobierno no ha cumplido con acuerdos pasados.
Y como si el desgaste de la ciudadanía no importara, los bloqueos se repiten, los anuncios se reciclan y las promesas vuelven a lanzarse al aire como volantes que nadie recoge. Mientras tanto, la tragedia se repite del otro lado de la carretera: enfermos que pierden citas médicas agendadas con meses de anticipación, trabajadores que no pueden llegar a sus labores, comerciantes ahogados por los retrasos y padres que no alcanzan a llevar a sus hijos al colegio… ¿Quién responde por ese daño? Nadie.
Es necesario preguntarlo sin rodeos: ¿acaso hay algo más detrás de estos bloqueos? ¿Será que la protesta se ha convertido en una herramienta política o en un negocio oculto disfrazado de lucha social? Porque cuando una comunidad es ignorada por el Estado, tiene todo el derecho a levantar su voz, pero cuando ese clamor se convierte en un chantaje cíclico que afecta a miles de inocentes, deja de ser una causa legítima y se transforma en un abuso…¡Pongámonos serios, por favor!
Y lo peor: el gobierno cae en el mismo juego. Va, promete, posa para la foto y vuelve a desaparecer. Nadie exige resultados, nadie fiscaliza las soluciones y nadie impide que todo vuelva a empezar. Porque bloquear una vía por sistema ya no es protesta: es una forma de violencia…¡Añañaiii!
¿Ya leyó el libro del exalcalde John Jairo Gómez Aguirre «A todos nos toca» que está en circulación?
Un severo llamado de atención merecen los gerentes de las empresas de seguridad privada que operan en Tuluá, ante el comportamiento inadecuado de algunos de sus supervisores que, en flagrante irrespeto a las normas de tránsito, omiten hacer los respectivos pares y desobedecen los semáforos, como si estuvieran exentos de la ley…¡Y ni siquiera se «ponen colorados»!
Es inaceptable que quienes deberían dar ejemplo de disciplina y respeto por la autoridad sean precisamente los que más infringen las reglas viales, poniendo en riesgo no solo su propia integridad, sino también la de los demás actores de la vía. Las motocicletas institucionales no les otorgan licencia para la imprudencia…¡Hasta se enojan cuando se les reclama su conducta inapropiada!
Urge que las directivas de estas empresas tomen cartas en el asunto y refuercen la formación en normatividad de tránsito a sus supervisores, exigiendo un comportamiento ejemplar en las calles. La seguridad comienza por el respeto a la ley, y eso incluye, sin excepción, las señales de tránsito…¡Hacen quedar a la emopresa, muy mal!
Los que siguen preguntando sobre las Fiestas del Retorno de Bugalagrande, esta semana Jorge Rojas, el alcalde del municipio, comunicó a través de video que estas actividades se llevarán a cabo en la última semana del mes de octubre. Así que vayan preparándose porque muy pronto conoceremos toda la programación de este tradicional jolgorio que es muy esperado por los centronortevallecaucanos por su alegría y cordialidad…¡Preparados pues!
Preguntas pendejas. ¿Cuando lo desmontan o por lo menos lo pintan, nos referimos al puente elevado que está ubicado frente a la clínica Mariángel?
¿Qué estarán pensando para señalizar la congestionada vía entre Estambul, al norte de la ciudad y el puente de Las Mariposas al sur de Tuluá?