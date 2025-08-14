Un importante acuerdo intermunicipal fue sellado entre las alcaldesas de Guacarí, Leonor Abadía, y de Buga, Karol Martínez, quienes decidieron eliminar el uso de la llamada «planilla única de viaje ocasional», una modalidad formal que se utilizaba para la movilización entre ambos municipios, y que favorecía la operación de transporte ilegal, pero encarecía el valor del pasaje ordinario…¡Añañaiii!

Esta decisión, que ya ha comenzado a generar opiniones positivas entre los transportadores formales, especialmente taxistas, busca garantizar mayor seguridad para los pasajeros, proteger la legalidad en el servicio público y desincentivar el uso del transporte pirata que durante años ha afectado la economía de cientos de conductores autorizados…¡Hablando se entiende la gente!

En la zona, son muchas las personas que se desplazan diariamente entre Buga y Guacarí, por razones laborales, estudiantiles o familiares, y hasta ahora lo hacían en su mayoría bajo esquemas no regulados. Con este acuerdo, se espera que se fortalezcan las rutas formales y se creen mecanismos de control más efectivos en las vías y se eviten tantos incidentes entre los conductores…¡Para seguirles la pista!

Los tulueños siguen esperando que desmonten o pinten el puente elevado ubicado frente a clínica Mariángel que es todo un monumento al abandono.

El acuerdo de las dos mandatarias demuestra que con voluntad política se pueden tomar decisiones de impacto regional que beneficien a la ciudadanía. Ahora, se espera que esta iniciativa inspire una política conjunta en pro de la movilidad ordenada y segura en el corazón del Valle…¿Será que copian la idea?

Lo que está ocurriendo en Tuluá es sencillamente preocupante, bajo la excusa del “ajuste a la nueva legislación laboral” que empezó a regir hace pocas semanas. Una de las empresas que por muchos años le ha proporcionado empleo a mujeres cabeza de hogar, ha empezado a despedir a sus trabajadoras, dejando ya a más de 30 de ellas sin sustento. Y lo más preocupante es que la cifra va a ir en aumento…¡Terrible para muchas familias!

El drama no se detiene ahí. A medida que las trabajadoras salen por la puerta trasera, los locales donde funcionaban las operaciones también están siendo devueltos a sus propietarios, incrementando la debacle económica por partida doble: ni hay empleo, ni hay producción, ni hay arriendos pagándose. Es una cadena de pérdidas que ahoga a la región y condena al desempleo a mujeres que no solo trabajaban, sino que sostenían hogares enteros…. ¿Dónde están las voces gremiales que deberían alzar la voz?

Los centro vallecaucanos están molestos con los constantes bloqueos de la vía a Cali y que hacen perder la citas médicas tan difíciles de conseguir.

Los tulueños y vallecaucanos en general están mamados. No hay otra forma de decirlo. Una y otra vez se bloquea la vía que conecta a Tuluá con Cali, una de las arterias más importantes del centro del Valle del Cauca…¿La razón? Siempre la misma: que el gobierno no ha cumplido con acuerdos pasados.

Y como si el desgaste de la ciudadanía no importara, los bloqueos se repiten, los anuncios se reciclan y las promesas vuelven a lanzarse al aire como volantes que nadie recoge. Mientras tanto, la tragedia se repite del otro lado de la carretera: enfermos que pierden citas médicas agendadas con meses de anticipación, trabajadores que no pueden llegar a sus labores, comerciantes ahogados por los retrasos y padres que no alcanzan a llevar a sus hijos al colegio… ¿Quién responde por ese daño? Nadie.