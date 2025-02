¿Qué es lo mejor del barrio y qué le cambiaría?



No me cabe la menor duda que la mayor fortaleza del barrio Bolívar es la gente.

Siempre dispuesta a trabajar, echada para adelante, solidaria con las causas comunes, que respalda a la junta en sus actividades y que participa cuando se le convoca.

Esta es una comunidad que me ha acogido y por la que he trabajado hombro a hombro en diferentes procesos comunitarios y sociales, pues desde hace más de dos décadas he estado ligado a la Junta Comunal y desde hace 14 la presido y aspiro llegar hasta llegar a la celebración de los 60 años del barrio.



Quizás le cambiaría la actitud de algunas personas que hablan por hablar y yo los invito para que revisen los documentos y se den cuenta que todo se maneja con absoluta transparencia y apoyamos a la gente del sector cuando lo necesitan.

«Toda la vida he trabajado y gracias a Dios nunca se me han presentado dificultades, pues todo lo hago acorde con la ley» precisa.