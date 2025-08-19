A pesar de dificultades logísticas —como la ausencia de uniformes oficiales por parte de la administración municipal—, los nadadores compitieron con prendas de Indervalle y demostraron que el verdadero uniforme es la disciplina y el coraje.



Con dismelia congénita, Nicol Samantha González se convirtió en una de las grandes figuras de la competencia, colgándose 6 medallas en su cuello; tres de oro y tres de plata.



Otra protagonista fue Mariana Blandón, nadadora con discapacidad cognitiva, quien sumó 7 medallas; dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

De otro lado, con talla baja, Saray Castro volvió a demostrar que la perseverancia rinde frutos, adjudicándose 6 medallas de plata.



Otros tulueños que dejaron huella: Miguel Ángel González (parálisis cerebral); Juan Manuel Millán (TEA – autismo); Alejandro Ospina (TEA – autismo); Andrés Felipe Sánchez (parálisis cerebral); Thomas Prada Soto, (discapacidad intelectual).