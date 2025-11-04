Serna Llanos, estudiante de la Institución Educativa Técnica Occidente, demostró una vez más que el talento, la disciplina y la perseverancia son claves para alcanzar los sueños.



Durante el torneo, enfrentó a rivales de diferentes regiones del país, mostrando gran técnica, fortaleza y carácter dentro del cuadrilátero, lo que le permitió avanzar con paso firme hasta la gran final.



Con esta medalla de plata, el joven boxeador tulueño ratifica su condición de promesa del deporte local, y su objetivo a corto plazo es seguir preparándose para representar al Valle del Cauca y, más adelante, vestir los colores de Colombia en competencias internacionales.