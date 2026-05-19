El primer gran logro se consiguió en la Copa Nacional de Voleibol Orgullo Siderense, disputada del 15 al 18 de mayo en La Estrella, Antioquia, certamen que reunió a más de 150 equipos provenientes de distintas regiones del país. La competencia fue considerada una de las más exigentes del año por el alto nivel técnico y competitivo de cada encuentro.

En medio de ese desafiante panorama, los representantes tulueños demostraron carácter, preparación y un excelente nivel deportivo para coronarse campeones nacionales, superando a destacados rivales y consolidándose como una de las potencias emergentes del voleibol colombiano.

Como broche de oro para esta inolvidable participación, el tulueño Alejandro Bueno fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de todo el torneo, reconocimiento que resalta su talento, liderazgo y sobresaliente desempeño dentro de la cancha.

A este importante triunfo se suma además el título obtenido en el Nacional Copa Ciudad de Tuluá, ratificando el extraordinario momento que atraviesa este proceso deportivo y el crecimiento constante del voleibol en la Villa de Céspedes.

Entrenadores, deportistas y directivos destacaron que estos resultados son fruto del trabajo continuo, la humildad, el compromiso y el amor por este deporte, valores que hoy permiten que Tuluá siga figurando entre los mejores escenarios deportivos del país.

Con estos logros, el voleibol tulueño no solo celebra campeonatos, sino también el fortalecimiento de una generación de jóvenes deportistas que sueñan en grande y representan con orgullo los colores de su ciudad en cada competencia nacional.