Tres jóvenes atletas de este municipio se destacaron en la pista y se convirtieron en protagonistas de la competencia, demostrando disciplina, talento y proyección internacional.

La gran figura tulueña fue Isabella Hurtado Reyes, quien se coronó campeona nacional en los 400 metros planos con un registro de 54,63 segundos. Su actuación la consolidó como referente de la prueba y le permitió, además, obtener medalla de bronce en el relevo 4×400 metros femeninos. Hurtado aseguró su clasificación al Campeonato Panamericano U20, que se disputará también en Bogotá el próximo fin de semana.

Otra actuación destacada fue la de Gissel Natalia Carabalí, quien se quedó con el bronce en los 400 metros con vallas, marcando un tiempo de 1:02,33 que significó su mejor registro personal. La atleta tulueña también integró el relevo 4×400 metros femeninos, donde volvió a subir al podio con otra presea de bronce. Con estas actuaciones, Carabalí logró su clasificación al Panamericano, en lo que será su primera experiencia internacional.

Por su parte, Thomas Hincapié Gutiérrez fue pieza clave en el relevo 4×400 metros masculino, donde con un remate decisivo entregó a su departamento una valiosa medalla de oro. El atleta aún espera confirmación de su clasificación al certamen panamericano. Aunque en la prueba individual de 400 metros planos no alcanzó el resultado esperado, su desempeño reafirmó su proyección como una de las promesas del atletismo vallecaucano.

Con estos logros, los tres jóvenes tulueños no solo se consolidan como referentes del atletismo colombiano, sino que también inspiran a nuevas generaciones, dejando en alto el nombre de Tuluá y del Valle del Cauca en la escena nacional.