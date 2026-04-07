Con una destacada participación de los equipos locales, el certamen organizado por la Junta de Acción Comunal mantiene una alta competitividad, donde cada punto es clave en la lucha por clasificar entre los ocho mejores. Resultados de la octava fecha

Durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo se vivieron partidos intensos:

Gran Combo Andaluz 2-1 Consignataria Rojas

La Abundancia F.C. 3-0 Real Amigos

Club La Ventura 3-0 Botina

Diego Vélez/Luna 0-0 Real Oro Buga

Corporación Estudiantes 2-2 Melo Drog Hospitalaria

Nariño 1-1 Atiko Fútbol Club

Estos resultados consolidaron a varios equipos en la parte alta y apretaron aún más la zona media de la tabla.

Tabla de posiciones (tras 8 fechas)

Nariño – 20 pts Real Oro Buga – 17 pts La Abundancia F.C. – 16 pts Diego Vélez/Luna – 13 pts Atiko Fútbol Club – 12 pts Gran Combo Andaluz – 11 pts Club La Ventura – 10 pts Real Amigos – 9 pts Melo Drog. Hospitalaria – 7 pts Corporación Estudiantes F.C. – 7 pts Consignataria Rojas – 6 pts Botina – 3 pts

Clasifican los primeros ocho equipos.

Programación novena fecha

El torneo continúa este fin de semana con partidos claves que podrían empezar a definir clasificados:

Sábado

2:00 p.m.: Club La Ventura vs Nariño

4:00 p.m.: Diego Vélez/Luna vs Melo Drog Hospitalaria

Domingo

9:00 a.m.: La Abundancia vs Botina

11:00 a.m.: Gran Combo Andaluz vs Atiko Fútbol Club

1:00 p.m.: Real Oro Buga vs Real Amigos

3:00 p.m.: Corporación Estudiantes vs Consignataria Rojas

Goleadores destacados

La lucha por el botín de oro también está al rojo vivo:

James Sánchez (Nariño) – 10 goles

Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 8 goles

Carlos Libreros (Gran Combo Andaluz) – 6 goles

Wilmer Trejos (Real Amigos) – 5 goles

Un torneo que une al barrio

El campeonato sigue consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del sector, promoviendo la integración, el talento local y la pasión por el fútbol en La Graciela.

Con la tabla apretada y varios equipos en pelea directa, la novena fecha promete emociones fuertes y podría marcar el rumbo definitivo hacia la clasificación.