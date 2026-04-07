Con una destacada participación de los equipos locales, el certamen organizado por la Junta de Acción Comunal mantiene una alta competitividad, donde cada punto es clave en la lucha por clasificar entre los ocho mejores. Resultados de la octava fecha
Durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo se vivieron partidos intensos:
- Gran Combo Andaluz 2-1 Consignataria Rojas
- La Abundancia F.C. 3-0 Real Amigos
- Club La Ventura 3-0 Botina
- Diego Vélez/Luna 0-0 Real Oro Buga
- Corporación Estudiantes 2-2 Melo Drog Hospitalaria
- Nariño 1-1 Atiko Fútbol Club
Estos resultados consolidaron a varios equipos en la parte alta y apretaron aún más la zona media de la tabla.
Tabla de posiciones (tras 8 fechas)
- Nariño – 20 pts
- Real Oro Buga – 17 pts
- La Abundancia F.C. – 16 pts
- Diego Vélez/Luna – 13 pts
- Atiko Fútbol Club – 12 pts
- Gran Combo Andaluz – 11 pts
- Club La Ventura – 10 pts
- Real Amigos – 9 pts
- Melo Drog. Hospitalaria – 7 pts
- Corporación Estudiantes F.C. – 7 pts
- Consignataria Rojas – 6 pts
- Botina – 3 pts
Clasifican los primeros ocho equipos.
Programación novena fecha
El torneo continúa este fin de semana con partidos claves que podrían empezar a definir clasificados:
Sábado
- 2:00 p.m.: Club La Ventura vs Nariño
- 4:00 p.m.: Diego Vélez/Luna vs Melo Drog Hospitalaria
Domingo
- 9:00 a.m.: La Abundancia vs Botina
- 11:00 a.m.: Gran Combo Andaluz vs Atiko Fútbol Club
- 1:00 p.m.: Real Oro Buga vs Real Amigos
- 3:00 p.m.: Corporación Estudiantes vs Consignataria Rojas
Goleadores destacados
La lucha por el botín de oro también está al rojo vivo:
- James Sánchez (Nariño) – 10 goles
- Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 8 goles
- Carlos Libreros (Gran Combo Andaluz) – 6 goles
- Wilmer Trejos (Real Amigos) – 5 goles
Un torneo que une al barrio
El campeonato sigue consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del sector, promoviendo la integración, el talento local y la pasión por el fútbol en La Graciela.
Con la tabla apretada y varios equipos en pelea directa, la novena fecha promete emociones fuertes y podría marcar el rumbo definitivo hacia la clasificación.
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