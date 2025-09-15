Solís es egresado de la Institución Educativa Juan María Céspedes, escenario en el que comenzó su formación deportiva entrenando en la cancha del barrio Bosques de Maracaibo.

Posteriormente, fortaleció su proceso competitivo al vincularse al Club Deportivo The Big Star, que actualmente tiene como sede de entrenamiento el Centro de Integración Ciudadana del barrio Buenos Aires.

Su talento lo llevó a sobresalir en los Juegos Nacionales Universitarios representando a la Universidad del Valle, experiencia que le abrió las puertas para fichar como jugador profesional con el equipo Sabios Azucareros, con sede en Palmira. Tras una temporada con este club, fue convocado por Toros del Valle, conjunto con el que juega actualmente en la liga profesional.

Hoy, el joven basquetbolista vallecaucano se proyecta como una de las figuras a seguir dentro del deporte de la canasta en Colombia, dejando en alto el nombre de Tuluá y del Valle del Cauca en cada presentación con la selección nacional.