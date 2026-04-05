La joven de 19 años, criada en Cali, firmó una actuación brillante al quedarse con el título con un total de 202 golpes, 14 bajo par, superando por cuatro impactos a la española Andrea Revuelta.

Marín mostró solidez desde el inicio del torneo, liderando la primera ronda y manteniéndose en la pelea hasta la jornada final, disputada en el icónico campo de Augusta, escenario del Masters.

Este triunfo consolida el gran momento de la colombiana, quien ya venía de ganar el Women’s Amateur Latin America, y la proyecta como una de las grandes promesas del golf internacional.

Su victoria no solo marca un hito personal, sino que también pone en alto el nombre de Colombia y de América Latina en el golf mundial.