En el reciente Campeonato Panamericano de Atletismo U20 que se realizó en Bogotá,en el estadio El Salitre de Bogotá, voló sobre la pista para ganar oro en los 400 metros planos, con un tiempo de 54.18 segundos, relevo 4×400 femenino y otra presea dorada en el relevo 4×400 mixto con marca de 3:25, asegurando así su clasificación al Mundial U20 que se realizará en Obregón, Estados Unidos.



Y como si fuera poco, el 2 de noviembre en Lima, Perú, en el Suramericano U20 volvió a subir al podio al obtener oro en el 4×400 (3:43.67) y plata en los 400 metros planos (54.92), confirmando que su talento no tiene fronteras.



Isabella, formada en la pista del estadio Doce de Octubre de Tuluá bajo la guía del licenciado Luis Eduardo Arévalo, entrena actualmente en Cali, donde combina sus estudios con una exigente preparación que ya está dando frutos.



Con garra, disciplina y una sonrisa que refleja su pasión por el deporte, Isabella Hurtado Reyes representa la nueva generación del atletismo colombiano: jóvenes que corren con el corazón y que hacen vibrar de orgullo a todo un país.