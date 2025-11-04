Fiel a su tradición de excelencia, la Escuela Mercantil volvió a subir al pódium, obteniendo el tercer lugar nacional en esta importante cita deportiva que congrega a los mejores colegios del país.



Con este nuevo logro, el plantel educativo reafirma su posición como una potencia deportiva en el ámbito escolar, al haber alcanzado hasta el momento cuatro medallas de oro y dos de bronce en las diferentes ediciones del certamen.



El equipo que representó al Valle del Cauca estuvo conformado por jóvenes talentos pertenecientes al Club Escumer, quienes demostraron disciplina, compromiso y un alto nivel técnico a lo largo del campeonato. Su entrega y espíritu competitivo fueron determinantes para que el colegio sumara una nueva presea a su ya destacada trayectoria nacional.



La dirección técnica del conjunto estuvo a cargo del especialista Jairo Andrés González González y del profesor Jhony Alexánder Agudelo Jaramillo, quienes con su experiencia y liderazgo han sido piezas clave en la consolidación del proceso deportivo que impulsa la Escuela Mercantil.