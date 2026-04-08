El certamen, que contó con la participación de 42 equipos provenientes de 8 departamentos, se consolidó como una verdadera fiesta del fútbol, destacándose no solo por su alto nivel competitivo, sino también por una atractiva premiación que alcanzó los 100 millones de pesos.

La gran final, disputada en el estadio municipal de Roldanillo ante una masiva asistencia, tuvo como protagonista a La Cantera de Pereira, que se alzó con el título tras una destacada campaña. El equipo risaraldense mostró solidez, talento y efectividad para quedarse con el campeonato.

Por su parte, el conjunto Internacional Inmaculada de Tuluá logró el subcampeonato, dejando en alto el nombre del municipio y demostrando un excelente nivel a lo largo del torneo.

El evento fue organizado por SOLDO Sports, entidad que sigue apostándole al crecimiento del fútbol aficionado, brindando espacios de competencia de alto nivel e integración regional.

Sin duda, el Mundial de los Pueblos continúa posicionándose como una vitrina importante para el talento emergente y como un escenario que une a diferentes regiones alrededor del deporte rey.