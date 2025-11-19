A pesar de tener solo 16 años, Velasco demostró gran madurez y dominio sobre el tablero, imponiéndose ante destacados exponentes del ajedrez juvenil de distintas regiones del país.

Su talento ha sido guiado por el entrenador Rober González, con quien entrena de manera constante en la Villa de Céspedes.

El torneo reunió a los mejores jóvenes ajedrecistas de Colombia, dejando como gran protagonista al departamento de Bolívar, que sumó seis campeonatos gracias a jugadores de Cartagena y Turbaco.



El logro de Carlos Andrés Velasco ratifica el crecimiento del ajedrez tulueño y el trabajo silencioso de sus entrenadores.