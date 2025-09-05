El equipo cántabro adquirió el pase del colombiano al Bayer Leverkusen, club alemán que había sido dueño de sus derechos deportivos y que lo había cedido en varias oportunidades. Primero vistió la camiseta del Núremberg en la Bundesliga 2, y luego la del Hull City en Inglaterra, donde dejó buenas sensaciones.

El Racing de Santander decidió apostar fuerte por Puerta, comprando su pase y asegurándolo hasta el 30 de junio de 2029.



“El Racing y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, que ha rubricado un contrato que le ligará al club cántabro hasta el 30 de junio de 2029”, informó la institución en un comunicado oficial.



Esta será una nueva aventura para el vallecaucano, quien ya conoce la exigencia del fútbol europeo. Ahora enfrentará el reto de la competitiva Segunda División española, una liga que sirve de trampolín hacia los grandes clubes de Europa. Puerta buscará consolidarse como titular y proyectarse hacia equipos de élite, demostrando por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol colombiano.