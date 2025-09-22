El camino hacia la gloria no fue sencillo: primero fueron campeones locales, luego dominaron la zona centro y finalmente se impusieron en la fase departamental. Entre los 42 municipios del Valle, el colegio logró consolidarse como la base de la Selección Valle de voleibol que representará al departamento en la edición nacional del certamen.

GIDELPA PREJUVENIL

Este triunfo es el reflejo de la disciplina, el talento y la pasión de sus jugadores, del compromiso del cuerpo técnico integrado por Jhonattan Cataño y Edwin Delgado, y del respaldo incondicional de las familias que han acompañado cada paso de esta gesta deportiva.



La fase regional de los Juegos Intercolegiados se disputará del 24 al 30 de septiembre en Buga y en octubre se jugará la final en Cali, donde se reunirán las mejores promesas de esta disciplina.



Con esta hazaña, el Gimnasio del Pacífico ratifica que el futuro del voleibol vallecaucano se está forjando en sus canchas, con una generación que promete dar grandes alegrías al deporte.