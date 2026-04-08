El volante cucuteño regresó a los entrenamientos del equipo después de sufrir una deshidratación severa causada por una virosis estomacal, situación que lo obligó a permanecer varios días bajo observación médica y lo dejó por fuera del último compromiso ante Los Ángeles Galaxy.

Pese a ello, James sorprendió al cuerpo técnico al participar entre el 90 % y el 95 % de la sesión de entrenamiento, incluso en una de las jornadas más exigentes por las altas temperaturas.

“Habla de su profesionalismo y es extraordinario que haya tenido esa recuperación”, señaló Knowles, quien explicó que el jugador fue retirado antes del final de la práctica como parte de un plan médico para manejar sus cargas de trabajo.

El entrenador también indicó que el mediocampista será evaluado día a día con el objetivo de ponerlo a punto para el próximo partido frente a San Diego FC, aunque su presencia aún no está confirmada.

Desde su llegada al club, James Rodríguez ha disputado pocos minutos, con apariciones frente a Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders, mientras continúa su proceso de adaptación y recuperación física de cara a los próximos compromisos.