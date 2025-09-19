Se trata de Sarah Sofía Portela Lerma, la talentosa andaluza, y Jhon Edward Tascón, el bugueño que ha dejado huella internacional, quienes le entregaron nuevas medallas de oro al país.



Portela, con tan solo 17 años, se consagró campeona mundial en la prueba de los 15.000 metros eliminación juvenil damas. Integrante del club Power Skate de Tuluá, llega con un palmarés que incluye títulos en Juegos Nacionales de la Juventud, Panamericanos, interligas y campeonatos nacionales. Hija de Sandra Lerma y Arnulfo Portela, y hermana de Jorge Andrés, ha contado con el respaldo de su familia y la guía del entrenador Andrés Cardona, pieza clave en su crecimiento deportivo.

Por su parte, Tascón voló en la vuelta al circuito – categoría mayores varones – y le entregó a Colombia la medalla de oro número 20 en este certamen mundialista. Nacido en Buga, inició su historia deportiva a los cuatro años con unos patines caseros y, con disciplina y constancia, se ha convertido en referente del patinaje internacional, con preseas en campeonatos mundiales y en los World Games.

Con estas victorias, Colombia cerró la sexta jornada en Beidaihe con un balance de 42 preseas en total: 20 oros, 15 platas y 7 bronces, ratificando su dominio en el patinaje de velocidad y su camino hacia el título número 21, el décimoquinto consecutivo para la nación cafetera.

