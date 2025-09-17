En la nómina cafetera sobresale la presencia de siete patinadores del Valle del Cauca, entre ellos la talentosa Sarah Sofía Portela Lerma, integrante del club Power Skate de Tuluá.



Con apenas 17 años, Portela llega a la cita mundialista con un palmarés que refleja disciplina y excelencia: campeona de los Juegos Nacionales de la Juventud, campeona panamericana, campeona interligas con la Selección Valle y múltiple ganadora de los Juegos Intercolegiados y campeonatos nacionales.



Sara Sofía, hija de Sandra Lerma y Arnulfo Portela, y hermana de Jorge Andrés, ha contado con el respaldo constante de su familia y la guía deportiva de su entrenador Andrés Cardona, quien ha sido pieza fundamental en su crecimiento como atleta de élite.



El equipo colombiano está conformado por 32 patinadores, divididos en 16 juveniles y 16 de la categoría mayores, acompañados por un sólido cuerpo técnico integrado por Elías del Valle, Iván Vargas, Anwar Cárdenas y Juan Carlos Baena, además de la fisioterapeuta Verónica Bahamón.