Desde el inicio, los dirigidos por Néstor Lorenzo se adueñaron del balón y dominaron las acciones, generando peligro constante sobre el arco boliviano. La fiesta comenzó con un golazo de James Rodríguez, quien abrió el marcador con un remate de media distancia que encendió las tribunas.

El segundo tanto llegó minutos después gracias a Jhon Córdoba, que definió con potencia dentro del área para ampliar la ventaja. Ya en el complemento, Juan Fernando Quintero selló la goleada con una exquisita jugada colectiva que reflejó el buen juego del combinado nacional.

Con este triunfo, Colombia llega a 25 puntos y asegura matemáticamente su cupo directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta será la séptima participación de la Tricolor en una cita mundialista, tras su última aparición en Rusia 2018.

La clasificación desató celebraciones en todo el país y renueva la ilusión de millones de hinchas que sueñan con ver a Colombia protagonizar una gran actuación en el torneo de selecciones más importante del planeta