Este importante evento reunirá a más de 1.000 personas, entre deportistas, entrenadores, comisionados y cuerpos técnicos, consolidando a la ciudad como uno de los escenarios más importantes para el desarrollo del deporte escolar en la región.



Las disciplinas en competencia serán: Fútbol, Fútbol sala, Fútbol de salón, Baloncesto y Voleibol.

Las competencias se disputarán en las categorías Prejuvenil y Juvenil, tanto en la rama masculina como en la femenina, lo que garantiza la participación de los mejores talentos escolares de la región.



A la cita deportiva llegarán delegaciones de Nariño, Valle del Cauca, Buenaventura y Chocó, quienes se enfrentarán en una sana competencia, dejando en alto el espíritu deportivo y el compañerismo.



Con esta designación, Buga ratifica su compromiso con el deporte y la formación de nuevas generaciones, ofreciendo escenarios de calidad y una logística a la altura de un evento que promueve la unión y el desarrollo integral de los jóvenes atletas.



Del 21 al 27 de septiembre, la Ciudad Señora se vestirá de deporte para celebrar la fiesta más importante del talento estudiantil de la región.