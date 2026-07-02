Corrupción, reforma del Estado y austeridad: las prioridades de De la Espriella en el empalme

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentó los cuatro pilares que orientarán el proceso de empalme con el gobierno saliente y aseguró que una de las principales prioridades de su administración será combatir la corrupción.

Durante un acto oficial, el mandatario afirmó que no permitirá irregularidades dentro de su gobierno y advirtió que cualquier funcionario involucrado en hechos de corrupción será investigado y sancionado, sin importar su cercanía con la administración.

De la Espriella explicó que el primer objetivo del empalme será identificar y denunciar posibles casos de corrupción en la gestión del presidente Gustavo Petro. El segundo estará enfocado en impulsar una transformación política y cultural que, según indicó, busca recuperar las instituciones y fortalecer las narrativas nacionales.

Como tercer eje, anunció la estabilización de la función pública, al considerar que el aparato estatal atraviesa una profunda crisis que requiere mejorar su eficiencia y capacidad de respuesta. El cuarto pilar estará dirigido al rediseño del Estado para convertirlo en una estructura más ágil, funcional y enfocada en solucionar los problemas de los ciudadanos.

El mandatario electo aseguró que su administración trabajará para todos los colombianos y reiteró que su gobierno no responderá a intereses particulares ni a grupos de poder.

Entretanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el proceso de empalme iniciará formalmente este jueves. El funcionario, designado como enlace del gobierno saliente, informó que la primera reunión servirá para definir la metodología de trabajo, establecer el cronograma de actividades y garantizar una transición transparente, organizada y responsable hacia el nuevo gobierno.