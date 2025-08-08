Sara María Rodríguez García, Valentina Arias González, Juan Pablo Marín Pérez, Jacobo Alberto Pérez Vásquez y Nicolás Suárez son nombres que están grabados en la memoria de muchos bugueños y son las víctimas de la violencia que sacude al país desde hace décadas y que parece no tener fin.

Los hechos



Los cinco jóvenes eran amigos entre sí y el 24 de enero de 2021 se encontraban en la finca San Jacobo, en el corregimiento Cerro Rico, distante 35 minutos del casco urbano de Guadalajara de Buga, cuando en circunstancias que siguen siendo motivo de investigación fueron asesinados por un grupo de hombres que, al parecer, intentaban secuestrar a uno de ellos y por alguna razón la situación se salió de control y terminó convertida en una dolorosa masacre.

Según las primeras versiones que circularon sobre lo acontecido, los sicarios llegaron a la finca preguntando “¿Dónde está el hijo del dueño?”. Un campesino de la zona y que vive cerca de la finca de la masacre, aseguró que el tiroteo duró varios minutos, pues alcanzó a escuchar muchas detonaciones desde su casa, tanto que pensó que se trataba de una celebración con pólvora.

Sueños truncados



Las víctimas de este hecho que conmovió a toda la región eran jóvenes soñadores que se aprestaban para iniciar o continuar su formación universitaria en Cali y otras ciudades del país.

Capturas y condenas



En junio del presente año la Fiscalía General de la Nación informó que, tras una larga investigación con pruebas, logró condena de 31 años de prisión contra dos hombres que participaron en la masacre que conmovió al país, especialmente a los bugueños.



Los condenados son Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón, y John Jaime Ramírez, alias JJ.



Según el ente investigador, los dos hombres condenados son integrantes de la estructura ‘Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc.

Igualmente, un juez dictó medida de aseguramiento intramural contra William Guerrero, señalado como el presunto determinador de los homicidios de los cinco jóvenes.



El caso tomó un giro crucial luego de que alias “JJ” (John James Ramírez), guerrillero condenado por estos mismos hechos, decidiera revelar información clave paras esclarecer el caso.