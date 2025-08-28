Aunque la historia terminó llamando el Apagón de 1992 como el de la Hora Gaviria, hay que decir en honor a la verdad, que la idea de adelantar la señal horaria una hora nació del entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, y surgió como una medida desesperada con la que se buscaba aprovechar la luz del día y de esa manera frenar el impacto caótico que para la economía del país tenía el acudir al racionamiento de energía.



Aunque nunca se probó realmente de forma cuantitativa lo que representó esa medida sobre el reloj, sí fue la que más controversia generó entre los colombianos y costó trabajo acostumbrarse al horario, especialmente a los trabajadores que madrugaban y los estudiantes que llegaban a los colegios cuando apenas el sol despuntaba mientras que los de la jornada de la tarde abandonaban las aulas ya con la penumbra de la noche.

Origen de la historia



El apagón se inició en marzo de 1992 y terminó en febrero de 1993, con cortes de luz de nueve horas en Bogotá, diez horas en seis departamentos de la Costa Atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia.



De acuerdo con los apuntes históricos de este hecho que vivió el país hace 33 años, la crisis se generó como una consecuencia del Fenómeno del Niño, la disminución del nivel de los embalses, el retraso y los sobrecostos del megaproyecto hidroeléctrico del Guavio, la crisis financiera por la devaluación del peso y los problemas durante la administración de ISA, empresa dedicada al transporte eléctrico en el país.



También fue noticia por la escandalosa cifra que perdíó el país, la importación de barcazas generadoras de energía de la firma HMS Global Corporation, las cuales nunca fueron compactibles con el enlace con el sistema interconectado de Colombia, perdiéndose en ese negocio la suma de nueve millones de dólares. Con el regreso de las lluvias y el retorno a la normalidad de los embalses se puso fin a los racionamientos en febrero de 1992.



Más de una docena de municipios del Valle mantuvieron el llamado horario antiguo. Todas su actividades se mantenían sin el adelanto del reloj.

Tuluá protagonista



Por esas calendas, Tuluá era gobernada por el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y fue el primero en poner el grito en el cielo catalogando la medida como innecesaria y traída de los cabellos.



Para el autor de Cóndores no Entierran todos los días, el adelantar la hora en poco o nada iba a contribuir, pues el daño ya estaba hecho y era el fruto del terrible manejo de la política eléctrica, política que por demás no existía.

Una medida controversial



Una de las decisiones más controvertidas adoptada por Gustavo Álvarez Gardeazábal fue decretar que el año 1992 se recibiría a la hora que fijó el presidente de la república, es decir, a la una de la mañana y contó con el acompañamiento de las estaciones de radio locales que se acogieron el decreto local y sonaron la tradicional canción Faltan cinco Pa las Doce una hora después.

Celebración pública



El alcalde de los tulueños también fue noticia porque celebró el retorno a la normalidad con una misa de acción de gracias y un carnaval en el parque Boyacá.

Álvarez Gardeazábal, anunció que la fiesta se hacía porque el Gobierno Nacional le devolvió una hora de vida a los colombianos.



Uno de los invitados a la fiesta fue el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Arango Mejía, quien dio la tutela jurídica en la lucha por volver a la hora de siempre.



«Con el retorno al antiguo horario se ganó una gran batalla que le da fuerzas para continuar en su lucha» dijo en su momento el mandatario de los tulueños.