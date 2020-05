El puente festivo tendrá más controles de las autoridades en vías del Valle

La Gobernadora expuso que este no es “un fin de semana en el que podamos desplazarnos a otros municipios” e hizo énfasis en que los ciudadanos deben hacer todo lo posible para evitar poner en riesgo las localidades que no presentan contagios.Según Roldán, son 31 municipios del departamento en los que, hasta el momento, los pacientes han superado la enfermedad o no se ha reportado ningún caso.

“Vamos a estar protegiendo a los municipios. No vamos a permitir que por un ‘puente’ los afectemos”, resaltó.

Andrés Lañas, secretario de Movilidad del Valle, explicó que “los únicos que se pueden movilizar entre municipios son aquellas personas que están cobijadas por las excepciones”.

Aclaró que si, por ejemplo, “va a viajar en vehículo particular, solo pueden hacerlo personas con excepción, acatando las medidas de bioseguridad”.

“Si piensa viajar en vehículos de servicio intermunicipal, debe comunicarse con las empresas. Los vehículos no pueden superar una ocupación del 50 %”, aseguró.